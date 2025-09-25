Endurecer el registro horario agravará el problema de la vivienda si no se flexibilizan las horas extra

El refuerzo del registro horario, que por el volumen de horas extra que aflorará, amenaza con desbaratar los planes del Gobierno para tratar de ... atajar el problema de la vivienda. La patronal de la construcción teme que este endurecimiento impulsado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz solo empeorará la limitación de España -cuyo techo está en 80 horas anuales- frente a la media de 450 horas de la Unión Europea y que, según sus cálculos, hundiría hasta un 27% el salario de los trabajadores en almenos unos 7.000 euros anuales.

A su juicio, esta pérdida de ingresos restaría atractivo al sector, reduciendo la posibilidad de incorporar masivamente trabajadores -faltan alrededor de 700.000 según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), lo que dificultaría la ejecución de las obras, «muchas de ellas comprometidas con Bruselas», señalan.

Todo, en un momento en el que acceder a un alquiler o a una hipoteca se ha convertido en misión casi imposible con precios disparados que ya superan los niveles de la burbuja inmobiliaria y en el que la oferta de vivienda en el segundo trimestre de 2025 se encuentra solo un 9% por encima del mínimo histórico de 2014, según el último estudio de Idealista. Y aunque a nivel nacional aún no se ha alcanzado ese nivel, en 35 capitales de provincia los compradores ya se enfrentan a la menor disponibilidad de vivienda de toda la serie.

La construcción considera que la ofensiva con la que Trabajo reaccionó vía decreto tras ver fracasar en el Congreso la votación para reducir la jornada laboral va en «dirección contraria» y pide flexibilizar el régimen de horas extraordinarias considerando que por picos de producción, plazos de ejecución y necesidades de infraestructuras y viviendas se deberían permitir alrededor de 1,5 horas extras al día. En su opinión, «los esfuerzos deberían centrarse en controlar la ejecución de las horas extras, su abono y su necesario reflejo en nómina y cotización, dejando su determinación a la negociación entre empresarios y sindicatos, como ocurre en toda Europa».

Si se ampliara el límite actualmente en vigor, la patronal estima que el Estado ingresaría más de 5.015 millones de euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones por IRPF; de manera que estos ingresos generados por los trabajadores de la construcción contribuirían a sufragar, por ejemplo, el 2,6% del coste total de las pensiones.

En este sentido, la construcción pide al Ejecutivo que permita a la negociación colectiva la posibilidad de ampliar las horas extras para que España se equipare a la media europea, «lo que tendría importantes ventajas tanto para la economía general como para un sector marcado por la falta de mano de obra y la necesidad de movilidad geográfica de los trabajadores, ya que en muchos casos los desplazamientos no resultarían rentables ante las rigideces propuestas y condenaría al pluriempleo a los profesionales del sector para que puedan afrontar gastos extraordinarios o sobrevenidos».

Por otro lado, advierte de que este real decreto, aún en fase de consulta pública, incrementaría los costes laborales en la construcción, donde la cifra ya se acerca a los 3.300 euros por trabajador. Según los últimos datos del INE, es el máximo de la serie histórica y ya se encuentra por encima del promedio de todos los sectores, agravando de esta forma algunos de los problemas que sufre la construcción hoy en día.