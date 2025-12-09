LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque eólico en Muras (Lugo) EP

El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos

El precio medio del mercado mayorista de electricidad ha caído más de un 40% respecto a diciembre del año pasado

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:03

Comenta

Noviembre marcó un punto de inflexión en la generación eléctrica del sistema español en los últimos meses. La energía eólica produjo el mes pasado 6. ... 949 GWh -un 67% más que en octubre- y fue la tecnología que más aportó al mix, con un 31,1% del total, según los datos de Red Eléctrica. La fuerte entrada de esta fuente de energía en las franjas de madrugada, en las horas solares y al anochecer logró desplazar al gas, que aportó un 18,4% tras dos meses consecutivos en los duplicó su peso en la generación alcanzando en octubre su nivel más alto desde el apagón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  3. 3 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  4. 4 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  5. 5 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  6. 6 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  7. 7

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  8. 8

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  9. 9

    La Rioja ha registrado hasta 36 terremotos «importantes» desde que hay registros
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos

El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos