La venta de coches coge fuerza y se convierte en el motor del consumo de los españoles

El gasto de los hogares crecerá un 3,3% en 2025, dos décimas más incluso que en 2024 cuando marcó récord de los últimos años, ... y se moderará al 2,6% en 2026, pero aún por encima de la previsión de crecimiento del PIB. Así lo apunta el último informe 'Situación Consumo' de BBVA Research, que indica que el automóvil se ha consolidado en este último trimestre como motor del consumo de bienes duraderos al aumentar las matriculaciones un 15% hasta octubre.

Entre los factores que explican esta evolución destacan la creación de empleo, la revalorización de los salarios y las pensiones, así como una inflación contenida, lo que permite a las familias recuperar poder adquisitivo. A ello se suma un entorno financiero más favorable, con tipos de interés estables y más bajos que en años anteriores. En cifras, la renta disponible real de los hogares aumentará un 2,9% anual en promedio en el bienio 2025-2026.

Entre los factores que explican esta evolución destacan la creación de empleo, la revalorización de los salarios y las pensiones, así como una inflación contenida, lo que permite a las familias recuperar poder adquisitivo. A ello se suma un entorno financiero más favorable, con tipos de interés estables y más bajos que en años anteriores. En cifras, la renta disponible real de los hogares aumentará un 2,9% anual en promedio en el bienio 2025-2026. Además, el informe apunta que el patrimonio de los hogares experimentará un crecimiento significativo, ya que la riqueza financiera neta subirá un 6,3% anual, mientras que la inmobiliaria lo hará un 6,6%, favorecida por la revalorización de la vivienda y un endeudamiento en niveles moderados.

El informe pone de relieve cómo el patrón de consumo se ha transformado tras la pandemia, con un mayor peso de los servicios y los bienes duraderos en el gasto familiar. Entre estos últimos, el sector del automóvil destaca como uno de los principales impulsores del gasto en 2025. Entre enero y octubre de 2025 se matricularon en España 951.516 turismos, un 14,9% más que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de este progreso, la cifra aún se encuentra un 10,2% por debajo de los niveles de 2019.