Varapalo de la Comisión Europea al borrador presupuestario del Gobierno para el próximo año El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ayer en Bruselas. :: reuters El Ejecutivo comunitario avisa de una «desviación significativa de la senda de ajuste» y cuestiona la credibilidad de su plan de recaudación SALVADOR ARROYO BRUSELAS. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:43

El proyecto presupuestario del Gobierno de Pedro Sánchez «corre el riesgo» de incumplir las normas del club. Así lo entiende la Comisión Europea en un veredicto, que ayer hizo público, al que han precedido dos advertencias: la petición de información complementaria trasladada por carta al Ministerio de Economía el 19 de octubre y las previsiones de otoño lanzadas el pasado 6 de noviembre. Bruselas insiste en que no le cuadran los números que figuran en el borrador propuesto por el equipo de Nadia Calviño; sus medidas para mejorar el régimen tributario, los ingresos previstos, su proyección de gasto y el calendario para acotar el endeudamiento no conforman el puzzle deseado por la Comisión.

El nuevo toque de atención llega en un momento en el que el borrador pactado con Podemos está más cerca que nunca de mutar -por falta de apoyos parlamentarios- en la prórroga de las cuentas del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, a la que se acompañarían una batería de decretos ley con los que Sánchez querría ejecutar sus propuestas estrella, como el incremento del salario mínimo, y aguantar la legislatura hasta, al menos, mayo.

Si fuera así, si se cambiase el plan actual, el proceso volvería a la casilla de salida. Bruselas tendría que conocer todos los detalles. Y dictaminar. Sea como fuere, el que hoy está sobre la mesa, tampoco le convence. Porque, se insiste, dibuja un escenario que «corre el riesgo de incumplir las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2019». El ejecutivo comunitario se basa en las últimas previsiones económicas, «que indican una desviación significativa de la senda de ajuste exigida hacia el objetivo presupuestario a medio plazo y el incumplimiento del valor de referencia transitorio para la reducción de la deuda en 2019». Porque, ahí cae el primer pilar, España no bajaría la empinada escalera de la deuda al ritmo exigido hasta quedarse en el 60% del PIB. Madrid piensa que se quedará en el 95,5% el próximo año, pero Bruselas habla del 96,2%.

Bruselas duda del impacto de la 'tasa Google', la de transacciones financieras y hasta del salario mínimo

La situación de «riesgo» que se advierte para España (como débil 'consuelo') también se traslada para las Cuentas Públicas de Bélgica, Eslovenia, Francia y Portugal. Pero sigamos en España. Vladis Domvrovskis, vicepresidente de la Comisión, incide en la principal laguna. Europa requirió un margen de mejora del 0,65% del PIB en «su equilibrio estructural» (un déficit que no atiende a ciclos económicos concretos). Eso se traduce en bajar los números rojos en 7.500 millones. Madrid planteó que conseguiría el 0,4% (3.000 millones menos que lo que le pedían). Pero, analizado en profundidad todo el borrador, se advierte un recorte imperceptible; rayando el cero. Ni un euro.

Ingresos abultados

Vistas las cifras por periodos económicos concretos, las previsiones lanzadas hace unas semanas coincidían con Madrid en que el nivel de déficit al cierre de este ejercicio se situará en el 2,7%, -un dato que permite al país abandonar uno de los mecanismos correctores más rigurosos de la UE, el procedimiento por déficit excesivo en el que se encuentra inmerso desde 2009-. Pero la desviación será evidente en 2020; frente a 1,8% que calcula Economía, los técnicos comunitarios le responden con un 2,1%.

Impacto del gasto, pero también incertidumbre sobre los ingresos. Se ha tirado por lo alto. Domvrovskis incidió en que hay muchas medidas anunciadas por España que «aún no están legisladas y que no se pueden tener en cuenta». Y ahí entran la 'tasa Google', el impuesto a las transacciones financieras e, incluso, las «dudas sobre el impacto fiscal de la subida del SMI» que se estima que reportaría en torno a los 1.200 millones de euros a las arcas. En este punto, es cierto, no existe mucha diferencia (1.500 millones espera conseguir España). Pero el resto continúa siendo humo.

El mismo veredicto emplaza a España a acelerar el paso en cuanto a las reformas en el ámbito fiscal porque los «progresos han sido limitados». La calificación de «riesgo» se plantea cuando se considera que serían necesarios más cambios estructurales, pero son «riesgos y pueden no materializarse», matizó el comisario económico, Pierre Moscovici.