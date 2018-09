El turismo echa el freno y cae el 5% en julio, el mayor retroceso en 8 años El Gobierno admite «una ralentización» ante la recuperación de otros destinos como Turquía pero busca compensarlo con la «calidad» LUCÍA PALACIOS MADRID. Martes, 4 septiembre 2018, 00:38

El turismo de sol y playa que tan buenos números había dado a España, marcando récord tras récord durante los últimos cinco años y convirtiéndose en uno de los grandes motores de la recuperación económica, podría estar tocando techo. La principal razón hay que buscarla en el frenazo que se ha experimentado en los principales mercados, como son Reino Unido, con una bajada del 5,6%; Francia, que redujo sus visitantes un 11,4%; y Alemania, con otra caída del 6,2%. Entre los tres suman casi la mitad de los turistas venidos de fuera, que ahora se sienten atraídos por otros destinos que habían descartado en los últimos años, principalmente Turquía, aunque también Túnez o Egipto, entre otras regiones del Mediterráneo. El miedo a atentados terroristas se va aplacando y en España no pueden competir con sus precios, más si cabe tras la depreciación de la lira, que abarata hasta el 50% los viajes a Turquía.

Así, en el mes de julio el país recibió 10 millones de visitantes internacionales, lo que supone el 4,9% menos que en el mismo mes del 2017, según los datos publicados ayer por el INE. Esto representa la mayor caída desde abril del 2010, cuando las llegadas internacionales se redujeron el 13% pero por una razón ajena: la erupción de un volcán islandés paralizó durante dos semanas el tráfico aéreo en Europa. Ahora este fuerte retroceso preocupa todavía más por no haber factores externos que hayan influido y por darse precisamente en uno de los dos meses de mayor actividad del año. De esta forma, por primera vez en los últimos años, durante el verano no solo no se marca otro de los récords a los que ya se había uno acostumbrado (en julio de 2017 se registró una subida del 10%), sino que para colmo es la mayor caída en ocho años.

«Diversificar flujos»

Este 'pinchazo' provoca además que los datos acumulados a lo largo de los siete primeros meses del año prácticamente se estaquen. Y es que hasta julio cerca de 47,1 millones de turistas internacionales visitaron España, lo que supone un leve crecimiento del 0,3%. Habrá que esperar a conocer las cifras de agosto, el mes más fuerte del verano, pero la advertencia del Instituto de Turismo de España en su último informe, en el que avisó de que el 2018 podría cerrarse ya no solo «con un crecimiento muy moderado», sino incluso «nulo o negativo», comienza a cobrar peso.

El Gobierno admitió ayer esta «ralentización», pero trató de quitarle importancia resaltando que la apuesta del Ejecutivo es por un turismo de calidad, y no tanto de cantidad. «Vamos a apostar por una estrategia basada en la calidad, siendo conscientes de que vamos a tener una ralentización de los flujos, la estamos teniendo», reconoció la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. «Tenemos destinos muy saturados y eso está ocasionando problemas de convivencia con el residente. Tenemos que diversificar flujos», defendió.