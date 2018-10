JP Morgan Chase anunció la semana pasada que obligará a cientos de sus analistas y gestores de fondos a aprender programación. El gigante financiero ha puesto en marcha un programa piloto según el cual los nuevos 'reclutas', inicialmente en su división de 'asset management', reciben clases de Python, uno de los lenguajes informáticos de programación más utilizados. «Programar no es solo para perfiles tecnológicos, es para cualquiera que quiera gestionar una empresa competitiva en el siglo XXI», explicaba Mary Callahan, responsable de esta unidad de la célebre banca de inversión. «En la medida en que entiendan la programación nuestros equipos de negocio podrán hablar el mismo idioma que los equipos técnicos, lo que conducirá a (desarrollar) mejores herramientas y soluciones para nuestros clientes», dijo.

Todo el mundo sueña con ser una «empresa tecnológica». Los ingenieros son los inventores del presente, qué duda cabe. Y las grandes multinacionales de Silicon Valley definen cada vez más ámbitos de nuestra realidad. Por eso, las hemerotecas están llenas de proclamaciones similares de compañías de todo tipo: «Somos una empresa tecnológica». Lo hemos leído de bancos como Goldman Sachs, de empresas de ropa deportiva como Under Armour o Nike, o de compañías de logística como DHL, por citar algunas. "Los medios necesitamos transformarnos en empresas de 'software'», reclamaba hace unos años un ejecutivo de un grupo de comunicación. O eres 'techie', o no eres nadie. Los motivos para este travestismo empresarial -estamos de acuerdo en que no hablamos de empresas tecnológicas, ni falta que les hace- son comprensibles.

Por un lado, muchas industrias tradicionales intentan con esas credenciales tecnológicas sacudirse la caspa analógica que todavía arrastran. Entre las cotizadas, esos atributos digitales y punteros pueden servir para hacer más sexy su cotización. El incentivo más comprensible y racional es, sobre todo, el de intentar cubrirse de un halo tecnológico para afrontar mejor la despiadada lucha por reclutar talento tecnológico, desde programadores a ingenieros o especialistas en sistemas, 'software', inteligencia artificial o 'big data'. Pero esta tentación, por comprensible que sea, debe tener límites. Andrew Hill, comentarista de Financial Times, reaccionaba así a los planes de JPMorgan: «Una empresa que se limita a hacerse pasar por algo que no es corre el riesgo de molestar o, peor, de confundir a sus empleados y a sus clientes».

La tecnología es solo el medio -no el fin- para la consecución de muchos objetivos de negocio hoy día. Y además, esta era tecnológica exige cada vez más un movimiento correctivo frente a esta uniformización de las aspiraciones de las empresas. Cotizan al alza valores como la autenticidad, las raíces, la diferenciación, la innovación dentro de la tradición, y la lealtad a uno mismo. Zapatero a tus zapatos. ¿Qué es entonces una empresa tecnológica? La respuesta merece otra columna. Pero es interesante analizar cómo cada vez más índices financieros y bursátiles reclasifican a empresas como Google o Facebook de la esperable categoría de «tecnologías de la información» a otras como la de «servicios de comunicación». La tecnología es el medio. Y la comunicación, eso que algunos llevamos haciendo más de cien años, es el rey. Y la reina.