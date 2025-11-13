LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. E. P.

La web de Díaz para evaluar los riesgos de las empleadas de hogar colapsa ante la avalancha de solicitudes

La plataforma gratuita para cumplir con esta nueva obligación de tener un plan de prevención laboral que entra en vigor este viernes se cae durante varias horas

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

Faltan apenas unas horas para que entre en vigor la nueva obligación que tienen los hogares que cuenten con una empleada doméstica contratada: demostrar que ... han cumplido con el trámite de evaluar sus riesgos laborales y, en caso de ser necesario, implementar medidas de mejora, so pena de una multa que podría ascender incluso hasta los 49.000 euros. Así lo impulsó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y desde este viernes -más de un año después de ser aprobada la nueva norma- la inspección de Trabajo podrá actuar y sancionar a las familias que no tengan un documento firmado por ambas partes que demuestre que lo tienen todo en regla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  2. 2

    La Federación Riojana pagaba una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados
  3. 3

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  4. 4

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  5. 5 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  6. 6 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  7. 7

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  8. 8 Los accionistas de Bodegas Riojanas aprueban ampliar el capital en ocho millones de euros
  9. 9 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  10. 10

    Los profesores interinos piden a Educación que aborde reformas para combatir la precariedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La web de Díaz para evaluar los riesgos de las empleadas de hogar colapsa ante la avalancha de solicitudes

La web de Díaz para evaluar los riesgos de las empleadas de hogar colapsa ante la avalancha de solicitudes