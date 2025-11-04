LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Efe

Prohibido pagar para formarse

El Gobierno establece los derechos de los más de 1,6 millones de becarios tras aprobar el nuevo estatuto, como cobrar gastos de desplazamiento o no trabajar de noche o a turnos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:35

El Gobierno dio este martes un paso más para proteger a los más de 1,6 millones de becarios que hay en España, según los ... nuevos datos oficiales proporcionados por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Después de más de dos años en la nevera, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa, más conocido como el 'Estatuto del Becario', que, tal y como proclamó la ministra de Trabajo, prohibirá terminantemente pagar por formarse y establecerá una serie de derechos para estos trabajadores en prácticas, como que les paguen ciertos gastos como los de desplazamiento o manutención o no trabajar de noche o a turnos.

