Prohibido pagar para formarse

El Gobierno dio este martes un paso más para proteger a los más de 1,6 millones de becarios que hay en España, según los ... nuevos datos oficiales proporcionados por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Después de más de dos años en la nevera, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa, más conocido como el 'Estatuto del Becario', que, tal y como proclamó la ministra de Trabajo, prohibirá terminantemente pagar por formarse y establecerá una serie de derechos para estos trabajadores en prácticas, como que les paguen ciertos gastos como los de desplazamiento o manutención o no trabajar de noche o a turnos.

«No puede ser un sistema en el que muchas personas pagan para formarse en este país. Y esto no es una anécdota», advirtió Díaz, que anunció que la ley establece también una serie de incentivos «para cambiar la cultura de las Administraciones Públicas y empresarial en España, que es retener ese talento que hemos estado formando durante un tiempo».

Sin embargo, para que esta serie de limitaciones y derechos que establece la nueva norma se haga realidad, queda aún un largo y complicado camino por delante, puesto que, al tratarse de un anteproyecto de ley, comienza ahora su tramitación en el Congreso, donde a día de hoy no cuenta con los apoyos necesarios para su visto bueno, por lo que podría vivirse una situación idéntica a la que sucedió con la reducción de jornada.

El nuevo Estatuto del Becario define «claramente» lo que es la formación en España. «A partir de ahora toda la formación que se aleje del plan de formación va a convertirse en relaciones laborales ordinarias», señaló. Y añadió: «Una persona que esté en prácticas no laborales no puede sustituir a un trabajador, a partir de ahora las personas que se están formando van a tener derechos».

Adiós a las segregaciones

La vicepresidenta también ha celebrado que, con la aprobación de esta norma, se acabará «la segregación» en la formación en España ya que recoge que las personas que estén formándose formarán parte del ambiente laboral de las empresas, por lo que tendrán derecho a acceder y hacer uso de los mismos espacios que el resto de trabajadores.

La norma, que no contó con la participación de la comunidad universitaria según denunciaron los rectores, recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.

El Estatuto del Becario incluye un régimen sancionador con multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.