Un grupo de jóvenes becarios, en una empresa. R. C.

El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso

La norma impondrá sanciones de hasta 250.000 euros a las empresas que abusen de los estudiantes en prácticas, limita sus horas de trabajo y obliga a pagarles por los gastos derivados de la actividad

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:07

Casi dos años y medio después de acordarlo con los sindicatos, el Consejo de Ministros aprobará por fin este martes el anteproyecto de ley del ... estatuto del becario, que regirá las relaciones laborales de los estudiantes en prácticas y obligará a que todos coticen a la Seguridad Social, según adelanta el País y ha podido confirmar este periódico.

