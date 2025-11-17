LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. E. P.

El Gobierno acusa a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la ley para reducir las muertes en el trabajo

Díaz da un ultimátum a la patronal: o se posiciona antes de que termine el mes sobre la nueva norma para prevenir los riesgos laborales o legislará solo con los sindicatos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

Nuevo ola de reproches del Ministerio de Trabajo a la patronal española. El número dos de Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín ... Pérez Rey, acusó de nuevo este lunes a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la nueva ley de prevención de riesgos laborales, que busca actualizar una norma que tiene ya treinta años con el objetivo de reducir las muertes por accidentes de trabajo.

