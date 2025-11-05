La familia de un enfermo en paliativos podrá encadenar permisos y cuidarle durante meses

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pretende revolucionar el sistema de permisos laborales en España. La ministra de Trabajo se ha marcado como objetivo ... dar otra vuelta de tuerca a las ausencias retribuidas de los trabajadores y, tras aprobarse recientemente -a iniciativa de su partido, Sumar- una ampliación histórica de los permisos por nacimiento, acelera para sacar adelante su otra meta en esta materia: quintuplicar los actuales días de permisos por defunción y extenderlos hasta los diez días y crear un nuevo permiso de 15 días para atender a las personas en cuidados paliativos.

Y, pese al difícil escenario político, que complica el visto bueno en el Congreso de cualquier norma, más de las que no tengan el respaldo del diálogo social -como esta, que rechaza con vehemencia la patronal-, Díaz está empeñada en sacarla adelante cuanto antes, según confirmaron a este periódico fuentes de la negociación. Es más, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, pretende dar carpetazo este mismo martes -en la reunión que mantendrá con sindicatos y patronal- al borrador de decreto ley presentado hace apenas dos semanas -para sorpresa de los agentes sociales, que ni siquiera fueron consultados- al que los sindicatos no van a hacer alegaciones puesto que aplauden cualquier mejora de los derechos de los trabajadores, aunque se muestran críticos por la forma en la que se está llevando a cabo: «Díaz actúa a golpe de noticia impactante», denuncian.

El nuevo permiso de 15 días hábiles para el cuidado de un familiar que precise de cuidados paliativos permitirá -en el hipotético y difícil escenario en que vea la luz- encadenar libranzas entre parientes de una misma familia de forma que se puedan sumar meses y meses -dependiendo del número de miembros de la familia que haya- para atender al enfermo. Y es que este permiso solo se podrá solicitar «una única vez» por persona, pero no un solo miembro de la familia, por lo que pueden utilizarlo los diferentes parientes hasta segundo grado por consanguinidad. Es decir, tienen derecho a su 'disfrute' el cónyuge o pareja de hecho, el padre y madre, los hijos, hermanos, abuelos y nietos, si los tuviera.

Cinco días más por hospitalización

Así, cada miembro de la familia podría dedicar tres semanas laborales (15 días hábiles) para el cuidado de un pariente que esté en su fase final de vida. Si a los 15 días hábiles por pareja se le suman otros 15 por un hermano, otros 30 de dos hijos, 30 más si tiene padres en edad laboral, o nietos que trabajen, o abuelos… Además, a este permiso se le puede sumar también el nuevo permiso ampliado de cinco días por hospitalización o intervención quirúrgica, con lo que el acumulado puede ser de varios meses para cuidar del ser querido.