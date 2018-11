El Tesoro ahorrará 1.500 millones en intereses El organismo, que no descarta otro préstamo a la Seguridad Social, prevé cerrar el año con una emisión de deuda de 5.000 millones menos EDURNE MARTÍNEZ Jueves, 29 noviembre 2018, 00:36

madrid. El Tesoro Público cerrará el año con una emisión neta de deuda de 35.000 millones de euros, 5.000 menos que los previstos y un 22% por debajo de los 45.000 que se emitieron al cierre del año pasado. El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, destacó ayer que el organismo prevé un ahorro de 1.500 millones de euros en carga financiera (intereses) por unos tipos de interés más bajos de los previstos.

La menor emisión de deuda se debe a una «mejora» en el comportamiento de los ingresos tributarios, una reducción de la necesidad de financiación de las comunidades después de que algunas hayan acudido al mercado para complementar el FLA y, sobre todo, por una gestión «más eficiente» de la Tesorería por no acumular «saldos innecesarios» en la cuenta del Banco de España.

El organismo prevé cerrar el año con una emisión bruta de 213.687 millones de euros, un 3% menos de lo previsto y un 8,6% por debajo de 2017, a pesar de las tres amortizaciones anticipadas del préstamo del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) por un valor total de 8.000 millones de euros.

Eso sí, San Basilio reconoció que 2018 ha sido un año «cómodo» para el Tesoro porque no ha habido tantas necesidades de financiación como se preveía y por ello se han reducido las emisiones. Es más, confirmó que el Tesoro no convocará la emisión de deuda a largo plazo prevista para el 13 de diciembre porque «hay 5.000 millones menos que financiar».

Y sobre la financiación de la Seguridad Social, no descartan tener que realizar más préstamos en 2019, pero San Basilio destacó que no es firme hasta que no se sepan sus necesidades finales. De hecho, esa reducción de emisión neta en 10.000 millones respecto a 2017 se va a producir «a pesar del aumento de la aportación» a la Seguridad Social, que pasó de cerca de 10.200 millones en 2017 a casi 14.000 este año.