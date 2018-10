«Las tecnologías ágiles permiten recibir la opinión del usuario»

«El tiempo que nos ha tocado vivir no se puede calificar de otra manera que no sea 'apasionante'», declara Juan Jesús Urbizu. Presidente Asociación de Profesionales en la Gestión de Proyectos (APGP) y socio director de Proyectos de Suma Info, es ingeniero en informática por la Universidad de Deusto y considera que «el 80% de los empleos que se van a crear son trabajos que aún no se han inventado».

-Su empresa, Suma Info, está especializada en el desarrollo de productos 'llave en mano'. ¿Qué son esos productos?

-Cuando un cliente nos encarga un desarrollo 'software', nosotros nos encargamos de todo, de entregar un producto terminado, perfectamente operativo

-¿Hay mucha diferencia cuando se trabaja para el sector público y el privado?

-Sí. Sobre todo, en tiempos de maduración. El sector privado, normalmente, solicita las ofertas con escaso periodo de maduración, mientras que el público suele trabajar en el último trimestre del año, cuando han estado valorando lo que necesitan en los anteriores, sacando a concurso los proyectos.

-¿Es importante dirigir los proyectos, estar 'encima'?

-Por supuesto. Hay que controlarlos. Las tecnologías ágiles permiten recibir de inmediato la opinión del cliente y usuario, existe 'feedback', lo que permite saber si estás acertando, por lo que hay que trabajar a diario para saber si estás en lo correcto, en lo que se esperaba.