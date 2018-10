La tecnología al alcance de la pyme La cita organizada por APGP reflexiona sobre «dónde estamos y lo rápido que está cambiando todo» en el mundo empresarial El centro Think-TIC acoge la V Jornada sobre Dirección de Proyectos DIEGO MARÍN A. Domingo, 14 octubre 2018, 00:33

LOGROÑO. «A veces nos atropella el futuro», advierte Julio Herreros, director general de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La Rioja. Pero la solución es sencilla: «¿Cómo conocerlo? Por eso la forma y el fundamento de estas jornadas». Los días 2 y 3 de octubre se celebró en el Centro Nacional de Formación en Nuevas Tecnologías de La Rioja Think-TIC, situado en La Fombera de Logroño, la V Jornada sobre Dirección de Proyectos 'Regreso al Futuro... ¿Cómo serán los proyectos y las empresas en 30 años?'. Organizada por la Asociación de Profesionales en la Gestión de Proyectos, la cita contó con el ejemplo de la película de Robert Zemeckis de 1985 y la tecnología que vaticinaba (drones, videoconferencias, nuevos combustibles, el 'aeropatín'...), por lo que el programa intentó dar referencias sobre lo que puede acontecer en el mundo de la empresa en los próximos años.

«Nos pareció interesante el ejemplo de la película para, a raíz de ahí, reflexionar sobre dónde estamos y lo rápido que está cambiando todo, cada vez los avances tecnológicos tardan menos tiempo y es necesario vigilar sobre las necesidades», justifica Julio Herreros. Al fin y al cabo, «la tecnología nos ofrece medios para cumplir fines y dar servicio a la sociedad». Nadie en el mundo empresarial debe ser ajeno a que «va a haber cambios», por lo que es vital «pensar en cómo debemos evolucionar, cómo podemos establecer colaboraciones».

El objetivo general de la jornada era potenciar la innovación como estrategia integrada en las empresas e incrementar la competitividad, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. El grueso del tejido empresarial riojano son las pymes, y parece que cuanto más pequeña es la empresa más reacia puede ser a la experimentación. «No sólo por motivos económica sino por una cuestión cultural u organizativa. El personal de una empresa pequeña debe ocuparse de muchas tareas, pero todas las marcas tienen sus proyectos, se dediquen a lo que se dediquen», expone Herreros. Es cierto que las grandes empresas tienen la innovación como algo «sistematizado que les hace ser cada vez más eficientes, pero debemos poner el foco en las pequeñas empresas para impulsar en ellas la innovación que les haga ser más eficientes».

No hay que olvidar que, además del tamaño de las empresas, la crisis empujó a que los resultados fueran rápidos, pero «siempre hay plazos». La dirección de proyectos siempre exige mirar a medio y largo plazo, la inmediatez puede conducir a la precipitación, aunque todo está cambiando, también en este sentido. «Ahora, planificar a más de cinco años es una locura por la competencia que existe en el mercado. Ahora la planificación anual parece un plazo corto, pero hay que estar preparado para los riesgos que puede suponer», señala el director general de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación. Y es que, actualmente, incluso «la mano de obra es un riesgo porque el mercado laboral se mueve», así que «cada vez más gente se da cuenta de que, o hace por mejorar o no llegará a donde quiere».

Para lograr ese objetivo de evolucionar en paralelo con la exigencia del mercado o, es más, adelantarse, resulta imprescindible conocer en qué puede ayudar la tecnología en los servicios que ofrece cada empresa. No se trata de aplicar algo que no es necesario, una marca puede no necesitar del 'big data' o de una impresión en tres dimensiones, pero sí puede resultarle útil la digitalización de información. «No todas las empresas tienen que utilizar toda la tecnología que puede estar a su alcance sino que puede adecuarla a sus necesidades. Hay que saber lo que puede resultar útil. Es fundamental filtrar», advierte Herreros.

Y no sólo en manera de tecnología,« también hay 'habilidades blandas', como la negociación y la empatía, que pueden resultar esenciales a determinados profesionales». «Cualquier empresa, de cualquier ámbito, mira a los demás, observa a la competencia. Por eso a veces es conveniente asociarse, aliarte... Hace años ya hablaba de la 'coopetición', que es la colaboración con la competencia», recuerda Herreros.