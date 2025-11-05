LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Supremo cuestiona la legalidad de los aranceles globales de Trump

Los jueces conservadores se suman al escepticismo sobre la autoridad presidencial para imponerlos sin aprobación del Congreso

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:29

Comenta

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró este miércoles una audiencia histórica para determinar si Donald Trump actuó dentro de la ley al imponer aranceles ... globales del 10% al 50% sobre la mayoría de las importaciones mundiales. Sobre la mesa está el comercio mundial, pero también el tamaño del poder presidencial en EEUU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  2. 2 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  3. 3 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  4. 4 Los cuatro riojanos (y medio) más ricos según Forbes
  5. 5 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026
  6. 6

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  7. 7

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  8. 8

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  9. 9 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  10. 10 Logroño suspenderá durante un año la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Supremo cuestiona la legalidad de los aranceles globales de Trump

El Supremo cuestiona la legalidad de los aranceles globales de Trump