LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de un edificio. A. Gómez

El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

Aunque su cuantía no estaba en el contrato de alquiler, el alto tribunal confirma que no deben incorporar el importe exacto de estos tributos

E. Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:57

Comenta

El Tribunal Supremo ha avalado el desahucio de una pareja que vivía de alquiler en una vivienda ubicada en Ibiza por no pagar el Impuesto ... de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de recogida de basuras, aunque el importe anual a abonar por dichos conceptos no estaba especificado en el contrato de arrendamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  3. 3

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  7. 7

    La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno
  8. 8 El marcador | Los resultados de la jornada
  9. 9 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  10. 10

    Notre Dame: historias de una cafetería de barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras