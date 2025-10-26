LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sede del Banco de España Óscar Chamorro

Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha

La tasa de ahorro de los hogares españoles cayó al 12,4% en el segundo trimestre del año, según el INE

Clara Alba

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

Ocho de cada diez españoles consiguen ahorrar de forma regular u ocasional. Sin embargo, solo dos de cada diez alcanza el nivel recomendado de destinar ... el 20% de los ingresos mensuales al ahorro, según el II Estudio de Conductas sostenibles de la población española realizado por Triodos Bank. Los autores del estudio apuntan a que, en España, la cultura del ahorro sí que está arraigada, al menos como intención ocasional. Otra cosa es que se consiga.

