SÓLO CARBÓN PARA LOS AHORRADORES

La mayoría de los ahorradores se encuentran en estos momentos ante una gran duda: consolidar las perdidas del último trimestre del año y buscar un refugio para su dinero ante la persistente inestabilidad de los mercados o mantener las posiciones en la esperanza de que lo peor se haya producido y tenga lugar una leve recuperación. La única alternativa para quienes no quieran sufrir el goteo continuo de caídas en los mercados es asumir las pérdidas y colocarse en liquidez a la espera de un cambio de ciclo.

El año ha comenzado tan mal como terminó y tiene toda la pinta, por la acumulación y evolución de las incertidumbres, que así va a seguir durante un tiempo. No aparece un solo dato que clarifique un poco el horizonte. Lo peor es que se trata de un problema planetario, pero de entre los datos que no presagian nada bueno hay que destacar la inquietante situación de la deuda de la economía española. Familias y empresas han agotado ya su capacidad para reducir su deuda, mientras que el conjunto de las administraciones públicas no ha hecho en los últimos años el menor esfuerzo, pese a la mejoría de la que hemos gozado. Volvemos a depender, como ocurriera en el 2008, de la financiación exterior en un momento de grandes turbulencias con claras expectativas de subida del precio del dinero y con los bancos centrales en retirada en su labor de ayuda de emergencia para evitar el colapso económico. Parece que los Reyes Magos sólo han traído carbón a los ahorradores.