El Santander se aferra a su propia experiencia

Banco Santander debe presentar en un corto plazo su nuevo plan estratégico, para el que contaba con el financiero italiano Andrea Orcel, un fichaje frustrado por su alto coste, y que ahora deberá ser ultimado por el consejero delegado que iba a ser relevado, José Antonio Álvarez. Dos perfiles profesionales muy distintos, lo que incidirá en el devenir de la entidad. Además, ha de nombrar un nuevo presidente para España.

Ana Botín esperaba de Orcel que tuviera «un importante papel en la construcción de plataformas digitales» y elogiaba de él su «amplia experiencia en la gestión de equipos en organizaciones más horizontales y colaborativas». Desde que Ana Botín llegó a la presidencia ha puesto el foco en implantar una nueva cultura corporativa para sus 201.000 empleados y quiere fundamentar su nuevo plan estratégico en «ser el mejor banco comercial en todos los países en los que opera, con foco en vinculación de clientes y, al tiempo, construir una plataforma digital e integrada en todo el Grupo». Será Álvarez, el consejero delegado desde el 2015, el encargado de esa labor. Siempre situado a la derecha de Botín, el ejecutivo seguirá en el cargo -«es una persona sobresaliente», dice Botín- para desarrollar el negocio que él mismo ha impulsado estos ejercicios basado en la especialidad del grupo: banca minorista.

Un escudero fiel

En la última presentación de resultados trimestrales de Santander, el aún consejero delegado (CEO), José Antonio Álvarez, no se despidió de forma definitiva. Podía ser su último acto público, ante el anunciado aterrizaje de Andrea Orcel, pero el ejecutivo leonés no descartó que a finales de este mes reapareciera para explicar las cuentas anuales de 2018. Toda una premonición de lo que ha ocurrido, posiblemente porque ya era consciente de que el fichaje del directivo de UBS no estaba claro. «Ahora ayudaré a su crecimiento desde un puesto más estratégico», dijo entonces sobre el futuro del Santander. Parecía su epitafio como CEO.

La realidad ha sido más tozuda. Ante la marcha atrás que ha dado el banco para contratar al nuevo consejero delegado, Álvarez vuelve a situarse como mano derecha de Ana Botín.

El fichaje frustrado

Hace cuatro meses, el 25 de septiembre del año pasado, la presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, presentaba el fichaje de Andrea Orcel como nuevo consejero delegado de la entidad «tras un exhaustivo proceso de búsqueda» para «fortalecer» al equipo del banco gracias a su experiencia internacional y «su conocimiento estratégico de banca comercial». Santander se lo 'robaba' a UBS, aunque Orcel negoció que no perdería la remuneración que tenía comprometida en ese banco de inversión a través de acciones diferidas. Precisamente la negativa del banco suizo a cubrir el bonus del banquero ha sido la razón esgrimida por la entidad española para dar marcha atrás en su contratación ante el «inaceptable» coste de 50 millones.