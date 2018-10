Sabadell ve «de sentido común» que el Supremo descarte la retroactividad

madrid. La sentencia -y su posterior suspensión- del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en las escrituras de hipotecas ha provocado una conmoción y cierto caos entre los bancos a la espera de lo que resuelva el Alto Tribunal el próximo 5 de noviembre. En el Banco Sabadell confían en que, si se confirma el cambio de criterio -que tiene que pagar el banco y no el cliente-, al menos no se apruebe retroactividad alguna de la medida, según explicó su consejero delegado, Jaime Guardiola, ayer en la presentación de resultados de los primeros nueve meses del año. En su opinión, por «sentido común» y para preservar la «seguridad jurídica», «lo lógico» es que no hubiera retroactividad.