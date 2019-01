Rato apunta a la exministra Salgado: «Los políticos nos empujaron a salir a Bolsa» También acusa al expresidente Rajoy porque lo «echó de Bankia» para intervenirla con una «decisión política» J. A. BRAVO MADRID. Jueves, 10 enero 2019, 00:38

Rodrigo Rato, lejos de asumir culpas -tan solo ha mostrado cierto tono de penitencia al hablar de las tarjetas 'black', que le han hecho cambiar de domicilio a la cárcel de Soto del Real-, ha ido encontrando varios chivos expiatorios. El martes, en su primer día de declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la salida a Bolsa de Bankia en 2011 mientras él lo presidía, fue el Banco de España; ayer, durante su segunda jornada de interrogatorio, abundó algo más en esa idea aunque se centró en los políticos, tanto del PP como del PSOE. «Era la vicepresidenta del Gobierno, señora Elena Salgado, la que nos empujó a salir a Bolsa antes de septiembre (finalmente fue en julio)», aseveró a preguntas de la fiscal anticorrupción Carmen Launa, con la que volvió a tener cruces de palabras tensos. Durante la sesión volvió a insistir en su tesis de las presiones externas, en este caso del Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero: «Nos decían que había que salir (a Bolsa) antes». No era el único, pues según su relato la operación era en última instancia «una estrategia del Congreso de los Diputados», pese a que supusiera hacerlo con un fuerte descuento (del 74%) en sus títulos.

También apuntó otra vez, como en la víspera, al Banco de España gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pues según él se unió a esa «estrategia». «No estaba transmitiendo -rememoró- que a un determinado precio la acción no merecía la pena, sino que antes de septiembre tenía que haber salido». La insistencia en ese plazo «partía del FROB y de la ministra», que «dio la orden» -dijo- porque temía una nacionalización.

Según su relato, incluso hubo un momento en que el FROB pareció darse cuenta de que no entrar en el parqué entonces «tenía un coste reputacional mayor» que hacerlo a un precio bastante inferior al previsto, e incluso «los mercados podrían haberse cerrado para nosotros» en caso contrario. A su vez, la CNMV también «puso una serie de condiciones».

Sin embargo, la fiscal puso en duda su versión de que todo el proceso se decidía externamente al presentarle las actas del consejo de administración que la entidad celebró el 28 de junio de 2011, y donde se hace referencia al «importante descuento» que tenían que hacer en el precio de los títulos, pese a que el folleto establecía un valor mínimo (4,41 euros) por debajo del cual podrían «desistir».

Desmemoria selectiva

«Yo no recuerdo que nadie me planteara allí que tuviéramos que abordar un problema sobre la valoración de las acciones de Bankia y BFA», fue su respuesta escueta, pese a las críticas de Launa por recordar bien unas cosas y otras no a conveniencia. A este respecto le interrogó de nuevo sobre correos de los inspectores del Banco de España empotrados en la entidad, esta vez por la fuerte depreciación de la participación accionarial de su matriz (BFA). «Parece que sí había un problema», preguntó, a lo que el acusado admitió que «sí lo había»; «uno de los muchos que existían» -apostilló-, aunque «tenía solución».