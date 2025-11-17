El AVE acelerará hasta los 350 km/h y el trayecto Madrid-Barcelona se reducirá a dos horas Óscar Puente anuncia que la alta velocidad en España se situará como la más veloz del mundo, solo comparable con la China

Edurne Martínez Madrid Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:33 | Actualizado 10:01h.

De Madrid a Barcelona en menos de 2 horas. Ese ha sido el compromiso adquirido este lunes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, al ... anunciar que la línea de alta velocidad subirá a 350 kilómetros por hora tras su renovación, que comienza a realizarse ahora. Será la línea de alta velocidad más veloz del mundo, solo comparable con la China. Así lo avanzó el ministro en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde indicó que la línea entre Madrid y Barcelona está «muy saturada de tráfico», ya que ha pasado de dos millones de pasajeros al año en el momento de su inauguración -hace 20 años- a los 15 millones actuales.

La inversión y los plazos aún no se han concretado, pero si se tiene en cuenta la renovación de la línea Madrid-Sevilla que acaba de terminar, la duración han sido de tres años y el coste ha ascendido a alrededor de 750 millones de euros. La renovación de la línea ya estaba prevista y hoy mismo se realizará la licitación del proyecto. El ministro confirmó que no se tendrá que hacer una inversión extra para subir la velocidad a 350 kilómetros/hora, porque el trazado ya permite esa velocidad si se renuevan las traviesas. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

