Óscar Puente protagoniza un desayuno informativo de Europa Press. EP

El AVE acelerará hasta los 350 km/h y el trayecto Madrid-Barcelona se reducirá a dos horas

Óscar Puente anuncia que la alta velocidad en España se situará como la más veloz del mundo, solo comparable con la China

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:33

Comenta

De Madrid a Barcelona en menos de 2 horas. Ese ha sido el compromiso adquirido este lunes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, al ... anunciar que la línea de alta velocidad subirá a 350 kilómetros por hora tras su renovación, que comienza a realizarse ahora. Será la línea de alta velocidad más veloz del mundo, solo comparable con la China. Así lo avanzó el ministro en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde indicó que la línea entre Madrid y Barcelona está «muy saturada de tráfico», ya que ha pasado de dos millones de pasajeros al año en el momento de su inauguración -hace 20 años- a los 15 millones actuales.

