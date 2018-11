«Plantear las cosas como un enfrentamiento entre la gente y los bancos no es inteligente» La ministra Nadia Calviño, durante la visita realizada el lunes pasado a la Cámara de Comercio de San Sebastián. :: borja agudo Nadia Calviño Santamaría Ministra de Economía y EmpresaTiende la mano a «todos» los partidos para aprobar los Presupuestos de 2019 y defiende la «impopular pero responsable» subida de impuestos propuesta ADOLFO LORENTE SAN SEBASTIÁN. Domingo, 18 noviembre 2018, 01:00

Nadia Calviño (A Coruña, 1968) fue el fichaje estrella de Pedro Sánchez para convencer a Bruselas y a los mercados de que es de fiar, de que su Gobierno cumplirá con las sacrosantas reglas comunitarias. Gallega de nacimiento, ejerce como tal. Arrancarle un 'sí' o un 'no' es misión imposible. El menú de esta entrevista es infinito: Presupuestos, pensiones, Cataluña, bancos, Italia... Llegó de la Comisión Europea el 7 de junio y es probable que vuelva al kilómetro cero a finales del año que viene como comisaria española. Responde a la gallega, sonriendo.

-Las nuevas previsiones de Bruselas confirman que España sigue siendo la potencia que más crece, pero también constatan que la Comisión no se cree el Presupuesto del Gobierno en lo referido al déficit. ¿Esperaban este varapalo?

-Es una evaluación preliminar en base a la información disponible en este momento. Que haya previsiones distintas no lo describiría como que «no se los creen». España está en una situación relativamente especial porque no hemos podido enviar un anteproyecto de ley de Presupuestos, sino un plan presupuestario sin tener los Presupuestos adoptados, con algunas medidas en estado ni siquiera de anteproyecto de ley, como son los impuestos. Por eso la Comisión ha tenido en cuenta nuestras previsiones y es un signo positivo.

-En la presentación de las Cuentas, dijeron que con los presupuestos vigentes, y sin hacer nada, el déficit sería del 2,2%. Ustedes lo fijaron en el 1,8% y Bruselas dice ahora que será del 2,1%. ¿Se los creen?

-Nuestro plan presupuestario prevé una reducción del déficit público sustancial, un superávit primario en 2019, una reducción y ajuste estructural... Y nos parece que esto es lo que España necesita. Si finalmente debemos afrontar una prórroga presupuestaria el resultado sería un déficit y una deuda pública mayores. Insisto, yo no diría que «no se los creen».

-Respecto al salario mínimo, Bruselas advierte de que se pueden perder hasta 80.000 empleos. Una preocupación, por cierto, compartida por el Banco de España.

-La subida del salario mínimo se viene negociando desde hace tiempo y es fundamental para el cierre de las brechas sociales y de género que hay en nuestro país. El 70% de quienes lo cobran son mujeres. Se trata de una medida social importante para recuperar derechos. Además, no debe ser vista como algo aislado, ya que el Gobierno va a impulsar un plan de choque con medidas a favor, por ejemplo, del empleo juvenil. Nuestro objetivo es que estas medidas tengan un impacto neutro sobre el crecimiento y la creación de empleo.

-Se habla mucho de ingresar, pero poco de recortar el gasto público.

-Subir los impuestos es una medida políticamente impopular que ningún gobierno quiere adoptar. Pero en este momento de crecimiento, y dados los desequilibrios heredados en materia de déficit y deuda, la política responsable es la que obliga a hacer ese ajuste estructural. Respecto al gasto, hay que recordar que un 60% se destina a sanidad, educación y políticas sociales, así que pedir recortes de gasto resulta gratuito. Este tipo de llamadas fáciles a recortar el gasto deben ser respondidas con una pregunta muy clara: recortar en qué. Lo importante en última instancia, y la Comisión lo sabe, es la determinación del Gobierno de hacer un ajuste estructural y evitar la situación que hemos vivido en los últimos años.

-Cuando la Comisión y sus socios del Eurogrupo le preguntan si tendrán Presupuesto, ¿qué responde?

-Les explico cuál es la situación política y les traslado nuestra voluntad de aprobar unos Presupuestos que son los que España necesita.

-¿Eso es un 'sí' o un 'no'?

-Les tenemos bien informados de cómo va evolucionando la situación y es lo que seguiremos haciendo.

-Ya han comenzado a abonar la idea de una prórroga presupuestaria gobernando a golpe de decreto, pero Pablo Iglesias ha dicho que o Presupuesto o elecciones. ¿Realmente ve factible aguantar con ese desgaste hasta 2020?

-Estamos decididos a hacer todo lo posible por aunar las voluntades y lograr las mayorías necesarias para que haya nuevos Presupuestos. Es la prioridad, el 'plan A', el único escenario en que trabaja el Gobierno. La prórroga está prevista por el ordenamiento jurídico, no sería la primera vez que sucede, pero si sólo se prorrogan los gastos comprometidos por el anterior Gobierno y no se pueden llevar a cabo los ajustes estructurales por el lado de los ingresos, nos encontraremos con un déficit público superior en 2019 y una menor reducción de la deuda pública. No es lo deseable ni desde el punto de vista social ni del de la ortodoxia fiscal.

-¿Políticamente compensa tener Presupuestos con el apoyo del independentismo catalán?

-Este Gobierno está decidido a dialogar y tiene la mano tendida con todos los grupos políticos. Desde el primer día está clara nuestra voluntad de proponer, negociar, actuar... En otras palabras, de gobernar.

-Todas las miradas están puestas en los partidos independendistas catalanes, pero también es clave el papel de un PNV que logró casi todo de Mariano Rajoy. ¿Cuántos ceros costará su apoyo?

-El PNV tiene una actitud muy constructiva, no sólo en lo que respecta a los Presupuestos. Su predisposición siempre es muy positiva.

-Por cierto, el Gobierno vasco cerrará este año con superávit pese a tener margen legal parar tirar de déficit. ¿Qué le parece?

-La disciplina debe ser un esfuerzo conjunto y es muy importante tener este entorno de compromiso y lealtad a todos los niveles de la Administración si queremos mantener la credibilidad de los mercados.

Nervios en la Eurozona

-¿La decisión del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es la peor que se podía haber tomado, incluso desde la óptica de los bancos?

-No soy quién para valorar las decisiones judiciales, que todos debemos respetar. Lo importante es la rapidez y la determinación con la que ha actuado el Gobierno para establecer un marco normativo que garantice la seguridad jurídica.

-Rapidez, determinación... ¿Y populismo? Muchos le achacan haber actuado a golpe de titular cuando hace más de dos décadas que los partidos no han hecho nada.

- En absoluto es una medida populista. Lo que ha hecho el Gobierno es responder de forma decidida y resolver un problema. Escuchar a la sociedad no es populismo.

-Este tributo no existe en muchos países de la UE y en los que está siempre lo paga el banco. ¿Suprimirlo nunca ha sido una opción?

-Se trata de un impuesto que ha existido durante décadas sin que se haya generado este tipo de problemas. Es un impuesto que fluye a las arcas de las comunidades autónomas y son ellas las que deben responder si están dispuestas a eliminar un recurso con el que se financian servicios como la educación o la sanidad. Debemos evitar poner en riesgo la financiación, sobre todo ahora.

-¿Le preocupa esta suerte de barra libre instalada para arremeter contra la banca, teniendo en cuenta que es un sector extremadamente sensible para la economía?

-Plantear las cuestiones como un enfrentamiento entre los ciudadanos y los bancos no es inteligente y tampoco responde a la realidad, porque el sector financiero canaliza el crédito a familias y empresas. Hay que lograr un equilibrio y, sobre todo, garantizar la protección de los intereses de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.

-Italia no recula y está buscando el choque de trenes con la UE. ¿Teme el contagio de España?

-Si algo hemos aprendido durante la crisis es que la inestabilidad financiera en uno de los países puede tener un impacto sobre el resto. Por eso es importante que todos seamos coherentes con el compromiso del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

-La Eurozona ha registrado el crecimiento más bajo desde 2014 por la contracción del PIB alemán. ¿El BCE debería dar marcha atrás y seguir con el programa de compras?

-Alemania es una locomotora importante y sus resultados económicos tienen impacto sobre nuestros mercados de exportación. Habrá que ver si se trata de un fenómeno puntual, como en otras ocasiones, o una tendencia. En términos generales, la normalización de la política monetaria es un proceso positivo que el BCE tiene que llevar a cabo con el ritmo y forma adecuados para no poner en riesgo el crecimiento.