El fundador de Inditex, Amancio Ortega. EP

De pisos de lujo a puertos: Amancio Ortega busca destino para 1.500 millones de Inditex

Pontegadea, el 'holding' que gestiona las inversiones de la primera fortuna española, refuerza su posición en sectores estratégicos de EE UU y Europa

Clara Alba

Clara Alba

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:22

Trabajo a máximo rendimiento en la maquinaria que mueve los hilos de Pontegadea, la sociedad a través de la que Amancio Ortega invierte los dividendos ... que percibe de Inditex. Y este año han sido especialmente jugosos para el fundador del gigante textil, que el pasado lunes ingresó 1.550 millones de euros por esta retribución que se eleva en el conjunto del año a 3.104 millones por el 59,2%que posee en la compañía que fundó. «Cada vez que llega este momento supone un quebradero de cabeza para quienes tienen que buscar dónde invertirlo», bromean fuentes conocedoras. «Él no quiere riesgo en bolsa, así que hay que trabajar en buscar oportunidades teniendo en cuenta que cada año recibe más dividendos que hay que invertir», explican.

