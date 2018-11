A poco menos de dos meses para que concluya el actual ejercicio, puede ya decirse que el 2018 ha sido un año perdido para el ahorro. Y perdido no significa que los ahorradores/inversores no hayan podido lograr alguna rentabilidad como debe ser siempre su objetivo, sino, simplemente, que habrán visto disminuir su patrimonio financiero por obra y gracia del mal comportamiento de los mercados. Octubre, siempre peligroso para la evolución de los mercados financieros, ha sido, una vez más, nefasto para las carteras. Sólo en ese mes, el patrimonio de los fondos de inversión se ha depreciado en España casi 7.000 millones de euros, algo que no se conocía desde la caída de Lehman Brothers, auténtico hito de la última crisis financiera, en septiembre de 2008.

Al ahorrador sólo le queda ahora aguantar este chaparrón y no hacer oídos sordos a la opinión generalizada de casi un millar de asesores financieros que la semana pasada, convocados por EFPA España, celebraron su congreso en Sevilla y recomendaron un cierto distanciamiento del mercado de renta variable durante el próximo ejercicio. El consejo resulta especialmente importante para quienes tuvieran la tentación de pensar, un año más, que a la Bolsa española le toca ya recuperarse.

Ya sabíamos que no iba a ser un ejercicio fácil, pero pocos podían imaginar que el escenario sociopolítico iba a cambiar tanto, ni que las amenazas de Donald Trump se convirtieran en realidad sin que su propio partido o la opinión de las principales instituciones económicas le hicieran entrar en razón. Nos hemos encontrado en medio de una tormenta perfecta sin que nadie pueda asegurar que la situación todavía puede empeorar más.