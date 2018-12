Los pensionistas cobrarán 13,5 euros extra en enero con la revalorización del 1,7% El Gobierno propone una nueva fórmula para revisar las pensiones con la media interanual del IPC en noviembre LUCÍA PALACIOS MADRID. Viernes, 21 diciembre 2018, 01:00

Enero traerá un pequeño regalo para los más de 8,6 millones de pensionistas: una paga que les supondrá 13,4 euros extra de media a cada uno de ellos, una vez que el Gobierno por fin ha confirmado que revalorizará las prestaciones con el IPC del 1,7%. Sin embargo, no es que el Ejecutivo se haya decantado por el IPC de noviembre en detrimento del de diciembre (otra de las opciones que se barajaban), sino que se basa en una nueva fórmula que pretenden instaurar a partir de ahora y que será la media que aporten los IPC interanuales de los últimos doce meses en noviembre.

Así lo anunció el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que avanzó que esta es la propuesta que han mandado a los agentes sociales y con la que pretenden enterrar definitivamente el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que introdujo la reforma de 2013 aprobada por Mariano Rajoy y que abocó a las pensiones a un incremento mínimo del 0,25% durante años. Eso sí, Granado admitió que la aprobación del nuevo mecanismo tendrá que esperar a 2019, porque «este año ni hay norma que lo habilite ni posibilidad de contabilizar una subida», aunque sí «dinero para pagarlo».

De esta forma, la nueva fórmula sustituiría oficialmente al IRP ya en 2020. No obstante, antes de eso tendrá que convalidarse en las Cortes Generales, aunque Granado confió en que no pongan en el Congreso ningún obstáculo para su aprobación, puesto que «es la fórmula más justa» para utilizar el IPC de modo que los jubilados no pierdan poder adquisitivo y «ser correctos» con la recomendación del Pacto de Toledo, que recientemente acordó que las pensiones debían actualizarse «en base al IPC real».

Trabajo propone así no solo derogar el polémico IRP -algo sobre lo que ya existía unanimidad en los grupos políticos y agentes sociales- sino incluso cambiar el sistema de cálculo para revisar las pensiones que existía anteriormente y que utilizaba el IPC de noviembre. Ahora se calculará en noviembre pero con el promedio del IPC de los últimos doce meses, es decir, de noviembre del año en curso sobre diciembre del año anterior.