Casi 400.000 viudas se benefician de una subida de 60 euros en su pensión 01:34 Foto: Luis Ángel Gómez Vídeo: ATLAS ESPAÑA La prestación pasa de 753 euros a 811 euros al mes, aunque solo para un 16,5% de este colectivo, puesto que se exige cumplir unos requisitos LUCÍA PALACIOS Madrid Miércoles, 29 agosto 2018, 15:13

Siete años después de que se aprobara por Ley, casi 400.000 viudas verán por fin incrementada su pensión en la nómina de agosto -y que se abonará el primer día laborable de septiembre- después de que el Gobierno aprobara a finales de julio incrementar la base reguladora para calcular su prestación del 52% al 56%, lo que supone una revalorización de casi el 8%.

Sin embargo, apenas un 16,5% de este colectivo que está formado por más de 2,3 millones de personas notará esta subida en sus bolsillos, de forma que verán incrementada en casi en 60 euros su prestación, que pasará de 753,97 euros de media a 811,97 euros al mes.

Concretamente, son 390.693 personas, puesto que para poder beneficiarse de este incremento del 7,69% hace falta cumplir una serie de requisitos: tener 65 años o más, no percibir salarios por trabajo ni otra pensión pública y no contar con ingresos por encima de los 7.347,99 euros fijados como límite de rentas para tener derecho a percibir complemento a mínimos.

En realidad, estas condiciones las cumplen 869.261 mujeres -en femenino, porque ellas son la inmensa mayoría de este colectivo-, pero de ellas 478.568 no lo percibirán en su próximo ingreso bancario puesto que reciben ya complementos a mínimos. Esto significa que el Estado complementa adicionalmente su pensión hasta el mínimo fijado anualmente en los Presupuestos, por lo que en estos casos el complemento que recibían del Estado se ha reducido en la misma proporción en que ha aumentado el importe de su prestación, de forma que lo comido por lo servido. Sin embargo, sí percibirán en su pensión la subida adicional del 3% (2,75% + 0,25%) aprobada en los Presupuestos para 2018, que eleva las pensiones mínimas en todas sus modalidades desde la nómina de julio.

El coste real de esta medida para la Seguridad Social, teniendo en cuenta la compensación parcial que aporta el Estado en concepto de complementos a mínimos, es de 27,5 millones de euros mensuales que ya están incluidos en la nómina de las pensiones de agosto, que por primera vez disparó su gasto por encima de los 9.200 millones de euros. Pero como está previsto que el 1 de enero de 2019 se complete el incremento del porcentaje aplicable en la pensión de viudedad hasta el 60% de la base reguladora -tal y como recoge la ley de 2011-, el aumento del gasto anual para el sistema de la Seguridad Social será el próximo ejercicio de 405,2 millones.

Mujeres y octogenarias

La inmensa mayoría de beneficiarios -como ya se ha dicho- son mujeres y de avanzada edad, puesto que más de seis de cada diez superan los 80 años (un 63,3% del ttoal). Concretamente, ellas representan el 98,9% del total, mientras que los hombres apenas son el 1,1%. Por grupos de edad, el más numeroso es el de las viudas entre 86 y 90 años, que suponen el 25,09%, seguido de las mayores de 90 años, que suman el 21,6%. El grupo entre 81 y 85 años representa el 16,61%.

La subida de casi el 8% no tiene carácter consolidable, es decir, la titular recibirá la mejora en la pensión siempre y cuando siga cumpliendo en el futuro los requisitos exigidos en la ley y que fundamentalmente se basa en que no tenga otros ingresos, tal y como advierte el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las nuevas cuantías se aplican ya de oficio en todas las pensiones de viudedad causadas antes del 1 de agosto y que reúnen los requisitos requeridos. No obstante, el Departamento dirigido por Magdalena Valerio avisa de que no producirá efecto en las pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales ni cuando el titular de la pensión resida en el extranjero, que deberán solicitarlo ellas expresamente. No obstante, sí se aplicará esta medida a aquellas personas que soliciten una nueva pensión de viudedad, causada a partir del 1 de agosto, siempre y cuando reúnan los requisitos.