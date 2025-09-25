LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona solicita un Uber en Barcelona. EFE

El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona

Cinco grupos presentan una propuesta de ley que restringirá los servicios de los VTC a trayectos interurbanos y reservados con dos horas de antelación

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:19

Cataluña lleva años tratando de regular la actividad de las VTC (vehículos de transporte con conductor, como Uber y Cabify) y está cerca de restringir ... prácticamente al completo su actividad en Barcelona. Este jueves los cinco grupos mayoritarios han registrado una propuesta de ley que tiene este objetivo, reducir la actividad de las VTC en Barcelona a la mínima expresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Herido grave en una pelea en Logroño
  3. 3 Veranillo de San Miguel para encarar un otoño que la Aemet predice en La Rioja «más cálido de lo normal»
  4. 4 El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas
  5. 5 La Terraza cuelga el cartel de lleno
  6. 6 Los Calis abarrotan la Casa de Andalucía
  7. 7 Borja Jiménez, a hombros en el cierre de feria
  8. 8 Programa de actos de las fiestas de San Mateo del jueves 25 de septiembre
  9. 9 Sánchez anuncia el envío de un buque de la Armada para proteger a la flotilla a Gaza
  10. 10

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona

El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona