MÁS PALOS PARA EL SECTOR BANCARIO

En la última semana no ha hecho más que confirmarse el agravamiento de todos aquellos factores que amenazan la posibilidad de cualquier recuperación. Él 'brexit' camina como pollo sin cabeza hacia ninguna parte; se consolida la guerra comercial que está produciendo sus perversos efectos en las economías; e Italia insiste en convertirse en el país rebelde de la Unión Europea. Mientras, en España, el trámite de la presentación y aprobación de los Presupuestos para el 2019 se ha convertido en el primer test de una campaña electoral que promete ser infinita.

En tal ambiente es comprensible que los índices bursátiles desciendan hasta niveles desconocidos desde hace dos años, con la consiguiente desvalorización para las carteras de los ahorradores/inversores. No son, sin duda, buenos tiempos para la poesía... ni para el ahorro. Y tampoco para el negocio bancario, que no deja de recibir palos de la justicia en forma de sentencias que afectan de lleno a sus cuentas de resultados. Lo peor de todo es que los valores bancarios constituyen la base de nuestro principal índice bursátil y cualquier sobresalto del sector financiero se refleja de forma automática en la evolución de la Bolsa española. A pesar de todo, no conozco a ningún gestor que haya pedido a su cliente que salga de sus posiciones de renta variable. Sin alternativas claras, siguen teniendo fe en una recuperación de los mercados, al menos mientras el crecimiento económico se sostenga, pese a una leve desaceleración. Pero, atentos, porque esto no ha terminado.