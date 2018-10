«Sin un pacto común la política puede interferir en las infraestructuras» Critica que en algunos concursos se siguiera una política excesiva de bajas y dice que, aunque la red ferroviaria no se halla «óptima», sí es «segura» Isabel Pardo de Vera Presidenta de Adif y Adif Alta Velocidad RAMÓN MUÑIZ MADRID. Domingo, 21 octubre 2018, 00:43

Es la primera mujer al frente de las obras del AVE y la presidenta más joven en coger las riendas de Adif, la sociedad pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. Ingeniera de Caminos, Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) fue en quien se encomendó en 2015 la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, para desbloquear un rosario de contratos y proyectos casi paralizados por disputas técnicas y contractuales. Su sucesor, Íñigo de la Serna, la convirtió en una especie de vicepresidenta de la empresa estatal que más inversión mueve y, ahora, el ministro José Luis Ábalos la ha puesto al frente de la misma.

-Ha dicho que «las infraestructuras no deben depender de la política». ¿Qué perjuicios provoca eso?

-Una infraestructura tiene un ciclo de planificación que va desde los estudios a la concreción de la obra, la puesta en explotación y el final de su vida útil, que al menos son 100 años. El problema de no tener un pacto común por las infraestructuras es que la política puede interferir en cualquiera de esas fases. Dependemos de Fomento y de los Presupuestos del Estado, e inevitablemente nos influyen los acuerdos que en ellos se establezcan. Esto puede incidir, y me atrevo a decir que lo ha hecho, en la duración de cada fase. Con el modelo que desarrollamos ahora, y que es obligatorio por la legislación europea, tienen que desaparecer los sesgos políticos. La planificación debe ser rigurosa y sostenible, en términos no solo económicos sino también de rentabilidad social y vertebración.

-Ingresó en esta casa en 2007. Ponga ejemplos de situaciones que se han dado y deben desaparecer.

-Ha ocurrido que se diga que una infraestructura era necesaria, llevar a cabo su estudio informativo, aprobarse la declaración de impacto ambiental, pasos que suponen un esfuerzo tremendo de ingeniería, trabajo de campo y administrativo..., y luego no tomar ninguna decisión. Públicamente todo el mundo dice que esa infraestructura es necesaria, pero luego se deja caducar la declaración de impacto ambiental perdiéndose años y esfuerzos.

-¿Los técnicos no han tenido capacidad e independencia para evitar malas decisiones políticas?

-Se han vertido dudas sobre los técnicos y no es así. Las infraestructuras tienen un ciclo muy largo en el que la planificación es fundamental, pero necesita tiempo para hacerla bien. Aquí se ha dado el caso de decidir hacer infraestructuras sin tener antes su análisis funcional, sin medios o tiempo para ello. Independientemente de la gestión política, queremos profesionales muy solventes, especializados en sus áreas y con estabilidad para trabajar.

-En la variante de Pajares, por ejemplo, contrataron a una empresa para que montara una vía y ahora la indemnizan sin que tenga que poner un solo metro. ¿Cómo lo explica al ciudadano?

-Si al adjudicatario le das un proyecto deficiente se agarra a eso para tramitar una modificación del contrato que puede llevar a su resolución. La política de bajas de más del 50% tiene visos de no ser sostenible.

-Licitaron esa ventilación en 84 millones y la adjudicaron en 36. ¿Cómo es posible?

-Efectivamente, ¿tan mal hacemos los proyectos que al contratista le puede salir beneficioso con una baja del 50%? Yo solo digo que de ese periplo tenemos una lista de obras, no solo en Asturias si no en todo el mapa de corredores, paralizadas y no solo por las bajas. La empresa pública debe contratar a un precio razonable. Y debemos tener una gestión más ágil y rápida.

-España es el segundo país con más kilómetros de alta velocidad tras China. ¿Es un disparate o reflejo de ese exceso de politización?

-Llama la atención porque por extensión no nos correspondería esa posición, y también se ha instalado el mantra de que se han derrochado recursos en la alta velocidad pero, si coges el último informe del Tribunal de Cuentas europeo, resulta que España no está tan mal ni en sobrecostes ni en demoras de obras. Si apostamos así por el sistema ferroviario es, aparte del crecimiento indudable de viajeros, por lo que aporta en términos de sostenibilidad, reducción del CO2, generación económica, cohesión y movilidad. Todo ciudadano debe tener derecho a moverse en términos competitivos, con unas determinadas frecuencias...

-¿Está ese derecho garantizado para todos, vivan donde vivan?

-Todos deberían tenerlo, pero todavía no es así. Por eso el mapa de la red ha de completarse en términos de llegar a esos derechos.

-¿El mapa de la alta velocidad muestra un desequilibrio que perjudica al noroeste?

-Hay un cierto desequilibrio, sí, pero también al oeste porque a Extremadura la incluyo en esa lista. Solo hay que ver el mapa de la alta velocidad para entender que hay una clara isla.

-¿A qué atribuye ese desequilibrio?

-Primero a la rentabilidad económica. Madrid-Barcelona es el único corredor rentable, junto a Madrid-Levante, en términos de población. Pero mi criterio es que si a la población envejecida del noroeste y el oeste, con su pérdida de actividad económica, le añades una falta de infraestructuras, le estás llevando a una desertización y un mayor desequilibrio, por tanto debemos hacer ese esfuerzo económico en ello.

-¿Qué debe Adif Alta Velocidad?

-Más de 15.000 millones.

-¿Se siente sobre un polvorín?

-Sí en parte... pero ha pasado en otros países, esa deuda ha sido absorbida vía estatal y aquí ocurrirá lo mismo llegado el momento. Tenemos que programarnos para ser sostenibles, finalizar las infraestructuras tan costosas que tenemos pendientes y ver cómo resolvemos esas deudas.

-Ese mapa de la alta velocidad, tan desequilibrado, se logró a base de deuda y créditos. Ahora que les toca extenderlo, entiendo que su capacidad financiera es menor, ¿no?

-Lo cierto es que la línea de Galicia está al 90% en fase de finalización, y en Asturias ya se ha hecho el 95% de la inversión. No habrá problema.

-Con el AVE, ¿se ha olvidado invertir en trenes de cercanías?

-Las cercanías las gestiona Adif, que no tiene capacidad para endeudarse y depende del presupuesto estatal, mientras que el AVE corresponde a Adif Alta Velocidad que sí puede generar esos recursos. En este momento no es posible trasvasar fondos de una a otra, ni generar adicionales para las cercanías. Es un tema que nos preocupa enormemente, por la responsabilidad que conlleva y el volumen de pasajeros.

-Los planes identifican trincheras, puentes y viaductos en situación crítica. ¿Es segura la red?

-Sí. Solo hay que ver nuestros índices de accidentalidad y los del resto de Europa. La red no está en óptimas condiciones y para que sea aceptable en algunas zonas hay limitaciones de velocidad, pero distingamos fiabilidad y seguridad. Los niveles de seguridad son aceptables.