Nuevas ideas para el emprendimiento en La Rioja Los asistentes a las charlas escucharon las experiencias y pudieron recibir asesoramiento individual y personalizado sobre financiación o protección industrial. :: sonia tercero Un proyecto que revoluciona la formación online, una abogada convertida en pastelera, los nuevos hortelanos... Inspiración para renovar el tejido empresarial El Día del Emprendedor sirvió para conocer casos de éxito y compartir experiencias en La Fombera AMAYA ARTEAGA Domingo, 28 octubre 2018, 00:58

logroño. La celebración del Día del Emprendedor, organizado por la ADER en colaboración con la FER y la Cámara de Comercio de La Rioja en el marco de EmprendeRioja, reunió el jueves en el Centro Tecnológico de La Fombera a 30 ponentes y una decena de actividades. Emprendedores y expertos impartieron charlas y talleres y los asistentes pudieron recibir asesoramiento individual y personalizado en materia de financiación o protección industrial. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, inauguró la jornada, «hecha para y por los emprendedores» y con la colaboración de entidades y organizaciones «que trabajan unidas para impulsar el emprendimiento». «Los servicios que se ofrecen desde EmprendeRioja van desde el asesoramiento y el seguimiento hasta las planificaciones estratégicas para mirar al futuro y, por supuesto, la financiación», señaló la consejera. En este último punto, González Menorca destacó las ayudas que ofrece el Gobierno riojano al emprendimiento a través de la ADER, con un tipo fijo de subvención del 35%, préstamos en condiciones ventajosas o la tarifa plana en el segundo año para trabajadores autónomos, un nuevo apoyo recién anunciado para este colectivo.

«La Rioja se está convirtiendo, gracias a la colaboración de Administración, organizaciones empresariales y los organismos que nos apoyan, en un ecosistema donde estamos haciendo posible el objetivo que mueve al plan EmprendeRioja: que los nuevos emprendedores y las nuevas iniciativas que se creen se consoliden en el tiempo para generar empleo y riqueza», apuntó Luis Pérez, responsable de la Unidad de Información y Gestión de Clientes de ADER.

Durante todo el día los ponentes expusieron sus experiencias emprendedoras y los asistentes pudieron aprender de ellas, ampliar su red de contactos en el espacio de networking y completar sus competencias profesionales. Estos fueron algunos de los protagonistas y las reflexiones que se lanzaron en la jornada.

Luis Pérez Unidad de Información ADER «Queremos que los nuevos emprendedores se consoliden en el tiempo y generen empleo y riqueza»

Borja Adanero (The PowerMBA)

«Pensar en grande cuesta lo mismo que en pequeño»

Borja Adanero ha revolucionado el mundo de los programas formativos y las escuelas de negocios con The PowerMBA, una propuesta que ofrece formación de calidad, adaptada al ritmo de vida del emprendedor. «Los alumnos dicen que es como Netflix, un MBA audiovisual y en un formato similar a una serie», comentó. Además, el precio no hipoteca las finanzas del usuario porque es asequible. «Pagar un dineral por un MBA que no te cambia la vida no tiene sentido, pero mucha gente lo hace. Nosotros creemos que es mejor invertir ese dinero en otras cosas». A los emprendedores, les recordó que «pensar en grande cuesta lo mismo que pensar en pequeño» y que «cualquiera hoy puede aspirar a crear una compañía que valga miles de millones y revolucionar un sector».

Paula Babiano (Balbisiana)

«Si de verdad te gusta algo, es más fácil salir adelante»

Del prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas al obrador, Paula Babiano dejó la tradición familiar y una carrera lograda con mucho esfuerzo para dedicarse a su verdadera pasión: la repostería. Un año y medio después, elabora 6.000 tartas al mes, sirve a algunos de los mejores restaurantes de Madrid y vende a Rodilla o El Corte Inglés. «Durante meses simultaneé los dos trabajos. Me levantaba a las 4 de la mañana, iba al obrador en traje de chaqueta, hacía pasteles hasta las 8 y me iba al despacho», recordó en su charla. «Fue duro pero me dio herramientas: capacidad de trabajo, atención al cliente, excelencia y gestión de equipos». Además, desglosó alguna de las claves para el emprendimiento, como ser fiel siempre a tus ideas, «porque las personas que calan son las que son auténticas y siguen sus convicciones», relacionarte lo más posible porque nunca sabes de dónde saldrá la oportunidad, no conformarte nunca, «ser optimista y creer en lo que haces». «Si de verdad te gusta algo, es mucho más fácil salir adelante, y la ilusión es una herramienta esencial para vender», resumió.

Raquel Dávalos (Periodista y community manager)

«En redes sociales la palabra se convierte en imagen»

Experta en comunicación, Raquel Dávalos habló sobre la importancia de la página web y las redes sociales como escaparate de los proyectos empresariales. «La palabra en redes sociales se convierte en imagen, se captura y queda ahí para siempre y el error se paga caro», indicó. Para lograr un buen resultado, propuso aplicar a la gestión de redes las 6 W del periodismo (quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo), para «saber los talentos o valores añadidos de la empresa, y utilizarlos y explotarlos de la forma más adecuada a cada caso».

Ana Lafuente (La Huerta de Rizos)

«Solo por los dos años que llevamos, ya merece la pena»

Junto a su hermano, David, y en busca de un trabajo que les motivase y les llenase, Ana Lafuente creó una huerta de cultivo ecológico en la zona del valle del Iregua, con tienda online, talleres y visitas de colegios, familias y grupos. «Los inicios fueron duros pero también muy bonitos, porque puedes dedicarte a lo que te gusta», recordó. «Si apuestas por algo y lo haces con ganas y paciencia, las cosas van llegando». Ana reconoció que al emprender es normal que te asalte el miedo y muchas voces te digan que te vas a equivocar. «Menos mal que al final ganó el corazón, porque solo por los dos años que llevamos, aunque mañana cerrásemos, ya ha merecido la pena; hemos demostrado que otra agricultura es posible y dejamos el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos», argumentó.

Javier Zapata (La Huertoteca)

«Cada uno es una empresa y tiene que buscar su pasión»

Trabajador social, tras la experiencia con distintas ONGs, Javier Zapata decidió unir terapia, campo y ciudad y puso en marcha su propia empresa, dedicada a la creación de huertos y a la hortoterapia en residencias de ancianos o centros sociales. «Cada uno de vosotros es totalmente diferente al resto, tiene unas peculiaridades y un talento innato», incidió. «Sois una empresa en sí que solo tiene que buscar lo que le gusta, su vocación». En este camino, Javier destacó como fundamental la pasión, porque «hace todo mucho más fácil, te hace ser más feliz y sentirte realizado». «Desarrollad vuestra particularidad y, sobre todo, hacedlo con pasión, dedicaos a algo que de verdad os apasione», añadió.