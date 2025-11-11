LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida

El legendario inversor reafirma la confianza en su sucesor, Greg Abel: «Gobernar desde la tumba nunca ha dado buenos resultados»

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

Warren Buffett comienza a preparar a sus fieles accionistas para su retirada al frente de Berkshire Hathaway, prevista para final de año. El legendario inversor ... ha publicado una carta -cargada de recuerdos personales- en la que reafirma su apoyo a su sucesor, Greg Abel, y valora la visión filantrópica de su estrategia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  2. 2

    Aspirantes a la oposición de escuelas infantiles describen otro «examen imposible»
  3. 3 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  4. 4 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  5. 5 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  6. 6 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  7. 7

    El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratis
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  9. 9 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  10. 10 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida

Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida