El Ibex-35 recupera los 9.000 puntos EFE MásMóvil, ArcelorMittal e IAG encabezaron las ganancias, con subidas de más de un 3% CRISTINA VALLEJO Madrid Lunes, 7 octubre 2019, 19:39

El Ibex-35 fue capaz este lunes de recuperar los 9.000 puntos (terminó en los 9.044 puntos), con una revalorización del 0,92%. Toda Europa cerró la jornada con ganancias. Aunque el selectivo doméstico fue el índice más rentable de todos. El peor fue el PSI-20 de Lisboa, que cerró con una subida de algo más de un 0,3%, después del triunfo del Partido Socialista en las elecciones legislativas y ante la muy probable reedición del acuerdo de Gobierno con el Bloco de Esquerda y con la coalición comunista CDU.

Entre uno y otro, entre el mejor y el peor, se colocaron el Ftse Mib de Milán, que subió un 0,85%, mientras que el Dax alemán se anotó un 0,7% y el Ftse 100 británico y el Cac 40 francés ganaron alrededor de un 0,6%. Ganancias en el Viejo Continente y eso que en Wall Street, al menos al cierre de la sesión europea, el comportamiento de los indicadores mostraba muy poca fuerza: el Dow Jones se encontraba prácticamente plano, mientras que el S&P 500 retrocedía alrededor de un 0,20% y el Nasdaq se anotaba alrededor de un 0,2%. Aunque, a medida que pasaban los minutos tras el cierre de la sesión europea, los índices americanos iban virando claramente al verde.

Ello, en el arranque de la semana en que China y Estados Unidos retomarán sus conversaciones comerciales. Las expectativas de acuerdo o de que sea posible avanzar se han podido ver reducidas a la vista de que el número de asuntos que China estaría dispuesta a tratar se ha estrechado: el gigante asiático no va a incluir compromisos de reforma de su política industrial o sobre los subsidios gubernamentales de los que Estados Unidos se ha quejado históricamente. China buscaría sólo un acuerdo de mínimos que quizás la Administración Trump no esté por la labor de aceptar. A mejorar un poco el sentimiento contribuyó, como el pasado viernes, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, que no descarta sorpresas positivas de las conversaciones. Además, Kudlow negó que Estados Unidos planeara excluir de cotización a las compañías chinas, lo que provocó que las acciones de Alibaba o de Tencent se dieran la vuelta en la plaza neoyorkina: pasaron inmediatamente del rojo al verde.

Por lo demás, los datos económicos que se publicaron, sobre todo en la zona euro, continuaron siendo débiles. Así, en Alemania, las órdenes de fábrica del mes de agosto aceleraron su caída más de lo esperado por los analistas. Y la confianza del inversor de la zona euro, el Sentix, correspondiente al mes de octubre también bajó más de lo previsto: desde los -11,1 puntos de septiembre hasta los -16,8 puntos de octubre, cuando se esperaba que se colocara en los -13 puntos.

En el selectivo español, únicamente cuatro valores cerraron en rojo y ninguno de ellos llegó a caer ni un punto porcentual: el peor fue Aena, que se dejó un 0,69%; Red Eléctrica retrocedió un 0,30%; Cellnex y Bankia bajaron un 0,18% cada uno. En verde, MásMóvil, ArcelorMittal e IAG encabezaron las ganancias, con subidas de más de un 3%. Acerinox y Repsol se anotaron un 2,29% y un 2,25%, respectivamente. Entre los grandes valores también destacaron Inditex y BBVA, que sumaron un 1,15% cada uno, mientras que Telefónica y el Santander avanzaron alrededor de un 0,85%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Duro Felguera fue el valor más rentable, con una subida del 14,16%. En rojo, Elecnor fue el peor, con un retroceso del 4,09%.

En el Eurostoxx 50, únicamente nueve valores cerraron a la baja, el peor de los cuales, Fresenius, se dejó un 0,7%.

Bonos, divisas y materias primas

En el mercado de deuda, estabilidad tras las caídas de la semana pasada. Así, la rentabilidad del bono americano a diez años se situaba al cierre en el 1,54%. Mientras, la de su comparable alemán rondaba el -0,58%. El interés del título español a diez años se colocaba en el 0,13%.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones frente al billete verde, para situarse cerca del nivel de 1,10 unidades. En el mercado de materias primas, subidas para el crudo. El barril de Brent, de referencia en Europa, ascendía un 1,5%, hasta los 59,26 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se apuntaba un 1,87%, hasta los 53,80 dólares.

El precio del oro bajaba un 0,15% al cierre de la sesión, pero se mantenía sobre los 1.500 dólares.