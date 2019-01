El Ibex-35 se arruga, pero mantiene los 8.800 puntos EFE Los buenos resultados de los mercados se debieron en parte a las conversaciones entre China y Estados Unidos CRISTINA VALLEJO Madrid Miércoles, 9 enero 2019, 20:02

El Ibex-35 fue el único índice europeo que terminó la sesión con pérdidas. Al cierre cedía un 0,27%, para dar un último cambio en los 8.823,6 puntos. Durante toda la jornada presentó un comportamiento más débil que el resto de índices europeos: en su mejor momento rebasaba los 8.880 puntos, lo que suponía un avance de medio punto porcentual, mientras que el resto de indicadores del Viejo Continente, en su momento más alcista del día, ganaban alrededor de un 1,5%. Pero en el último tramo de la jornada, todos perdieron fuelle, lo que hizo que unos adelgazaran sus ganancias y que el selectivo español cerrara en números rojos.

El mejor indicador de la sesión fue el Ftse Mib de Milán, que se anotó un 0,94%. Mientras, el Cac 40 francés y el Dax alemán ganaron alrededor de un 0,85%. El Ftse 100 británico ganó un 0,66% y el PSI-20 de Lisboa, un 0,29%. De todas maneras, las Bolsas europeas no terminaron la sesión en mínimos intradiarios. Y ello porque el director de los movimientos fue Wall Street: los índices americanos arrancaron la sesión perdiendo fuelle, para amenazar con entrar en números rojos, momento desde el que remontaron. Los índices europeos se movieron en paralelo.

El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, pudo ser el responsable de que los mercados se arrugaran. Afirmó que la institución puede tomarse algo de tiempo para medir los riesgos a los que se enfrentan los mercados, ya que la inflación no amenaza con dispararse. Pero añadió: «Si los riesgos se disiparan y los fundamentales continúan siendo fuertes, espero que, eventualmente, los tipos oficiales puedan subir algo por encima su nivel neutral», alcanzando un rango entre el 3 y el 3,25%. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, por su parte, en una comparecencia previa había dicho también que la situación actual requiere una aproximación paciente de la autoridad monetaria estadounidense y respondió «sí» a la pregunta de un periodista que le planteó la posibilidad de que el próximo movimiento de los tipos de interés pueda ser tanto al alza como a la baja. Ello porque, según argumentó Bostic, «necesitamos señalar que no estamos cerrados en una particular trayectoria de la política monetaria».

El presidente de la Fed de San Louis, James Bullard, mientras, advirtió en una entrevista concedida a The Wall Street Journal que más subidas de los tipos de interés en Estados Unidos pueden causar una recesión. Bullard y Evans sí tienen derecho a voto este año en las decisiones de política monetaria de la Fed. Bostic, no.

En el mercado de divisas, todas estas declaraciones provocaron un repunte del euro frente al dólar: la moneda comunitaria, al cierre de la sesión, subía un 0,7% frente al billete verde, hasta el nivel de 1,152 unidades. Pero el interés del bono americano a diez años se mantenía sin cambios levemente por debajo del 2,75%.

Estas comparecencias de estos oficiales del banco central americano tenían lugar horas antes de que se publicaran las actas de la última reunión de la Fed, cuando la institución subió el precio del dinero hasta situarlo en el rango 2,25-2,50%. Además, mañana el presidente de la institución, Jerome Powell, pronuncia un discurso en Washington.

La nueva jornada positiva para los mercados en su conjunto estuvo marcada por lo que trascendió de las primeras conversaciones entre China y Estados Unidos sobre la guerra comercial que han durado tres días. Así, China se ha comprometido a comprar más bienes agrícolas, energía y productos manufacturados de Estados Unidos. Existe, por tanto, un cauto optimismo en que las dos grandes potencias serán capaces de alcanzar un acuerdo que acabe con la guerra comercial.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmó en un comunicado que ambas partes consideraron caminos para alcanzar la justicia, la reciprocidad y el equilibrio en sus relaciones comerciales. Además, discutieron la necesidad de que cualquier acuerdo incluya instrumentos de verificación así como de cumplimiento efectivo. Donald Trump y Xi Jinping han dado a sus respectivos equipos hasta el 1 de marzo para alcanzar un acuerdo sobre cambios estructurales en la economía de China en cuestiones como transferencias de tecnología americana, derechos de propiedad intelectual y barreras no tarifarias. El comunicado de la oficina americana no informó de si sobre estas cuestiones clave las negociaciones han proporcionado avances.

En el Ibex-35

Si el Ibex-35 lo hizo peor que otros indicadores durante toda la sesión fue porque durante todo el día jugaron en su contra dos de los grandes valores: Telefónica e Iberdrola. Cerraron con pérdidas de un 2,04% y de un 1,04%, respectivamente. Bankinter fue, sin embargo, el valor que más cayó, con un recorte del 2,13%. Merlin Properties, Endesa y Aena también bajaron más de un punto porcentual.

Entre los bancos, a la baja también terminaron Bankia y CaixaBank, que se dejaron un 0,97% y un 0,79%, respectivamente. Santander y el Sabadell, mientras, retrocedieron un 0,43% y un 0,14%, por ese orden.

En verde, Técnicas Reunidas fue el valor que más subió, con ganancias de un 5,21%. Después se colocó Indra, que se anotó un 4,83%. En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Berkeley fue el mejor de todos, con una subida del 9,94%. En rojo, los peores fueron Dia y Pescanova, que retrocedieron más de un 4%.

Materias primas

En el mercado de materias primas, el barril de Brent registraba su octava sesión consecutiva de ascensos, periodo en el que ha pasado desde los 52 hasta los 61 dólares. En la jornada del miércoles se ha disparado un 4,3%. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, subía al cierre casi un 5%, hasta los 52,21 dólares. En estos ocho días que también lleva subiendo ha pasado desde los 45 hasta los 52 dólares.

La subida del petróleo ha venido alimentada por los inventarios de crudo americanos, la confirmación de Arabia Saudí de su compromiso de mantener un mercado balanceado y los progresos en las conversaciones sobre la guerra comercial. El precio del oro avanzaba un 0,21%, hasta los 1.288 dólares la onza.