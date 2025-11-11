LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pantallas de cotización en el interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex supera los 16.300 puntos y ya suma un 40% en uno de los mejores años de su historia

El rebote alcista de Inditex y Telefónica y el final del cierre de Gobierno en EE UU anima a los inversores frente al temor por una posible burbuja en la IA

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

Suma y sigue. El Ibex-35 se sacude los complejos y marca un nuevo hito al superar por primera vez en su historia los 16. ... 300 puntos. Un nivel nunca antes visto y que consolida los recientes máximos del selectivo, que ya se ha convertido en una de las mejores bolsas de todo el mundo este 2025 con una revalorización acumulada del 40%.

