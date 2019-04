El Ibex 35 se asienta en los 9.400 puntos apoyado por la banca Se anota un 0,24% hasta los 9.468,5enteros, cae un 0,44% en la semana RAÚL POZA MARTÍN Viernes, 12 abril 2019, 18:24

El selectivo madrileño continúa sobre los 9.400 puntos tras una jornada sin grandes referencias, y más teniendo en cuenta el aluvión de acontecimientos de las anteriores sesiones. El Ibex se ha apoyado este viernes en el sector bancario que ha protagonizado las mayores subidas del día tras la presentación de resultados de JPMorgan Chase y Wells Fargo.

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, concluye la jornada aproximándose a los 9.500 puntos gracias al empuje del sector bancario. El selectivo inició la jornada con mucha calma y un ligero retroceso del 0,1%, por encima de los 9.400 enteros, y fue entrando poco a poco en terreno positivo hasta llegar a la media sesión con un discreto avance del 0,17% sobre los 9.460 puntos. Pasadas las tres de la tarde el Ibex aceleró más las subidas hasta concluir la sesión en los 9.468,5 enteros, lo que se traduce en un avance del 0,24%. Con todo, cede en la semana con un 0,44 %.

La jornada no ha tenido alicientes de calado después de una semana cargada de acontecimientos como hacía tiempo que no se veían. El lunes comenzó con la pérdida de los 9.500 puntos, aunque ha cerrado la semana cerca de dicho nivel por lo que el indicador ha ido remontado; el martes salvó por la mínima los 9.400 enteros, tras la rebaja de previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI); el miércoles cerró en tablas, por el enfriamiento que provocó entre los inversores las palabras del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, en las que mantuvo la decisión de no tocar los tipos de interés este año y la negativa a avanzar cómo será la nueva inyección de liquidez a la banca, y el jueves, el acuerdo entre Londres y Bruselas de prorrogar seis meses más el Brexit provocó que el Ibex se asentase en los 9.400 gracias al empuje de los valores más castigados por la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea.

Las miradas de los inversores hoy se han centrado en la presentación resultados en Estados Unidos con JPMorgan Chase y Wells Fargo dando el pistoletazo de salida. Buenos números para ambos: JP Morgan Chase obtuvo un beneficio neto récord de 9.179 millones de dólares (8.109 millones de euros) en el primer trimestre de 2019, lo que representa un incremento del 5% con respecto al mismo periodo del año anterior y Wells Fargo ganó un 14% más en el mismo periodo, hasta 5.860 millones de dólares, unas cifras mejores de lo esperado por los analistas.

La banca, gran beneficiada

Los buenos resultados registrados por ambas entidades provocaron que el sector bancario en general tirase al alza. En consecuencia, los bancos han sido los protagonistas de la sesión y se han colocado entre las mayores subidas del día. Así, BBVA ha subido un 2,64; Sabadell, un 2,57%; Bankinter, un 2,43%; ArcelorMittal, un 2,31%; Bankia, un 2,28%; Acerinox, un 2,07%; Santander, un 1,83%, y Caixabank, un 1,8%. En el lado de las pérdidas, al igual que sucedió en la jornada anterior, las energéticas son las mayores damnificadas y no han dejado al Ibex lograr un cierre más lustroso: Acciona ha caído un 2,18%; Siemens Gamesa, un 1,86%; Endesa, un 1,51%; Iberdrola, un 1,2%; Inditex, un 1,09%; Naturgy, un 0,98%, y Enagás, un 0,86%.

En el resto de los principales parqués del Viejo Continente el cierre también ha sido en positivo. Milán ha avanzado un 0,75%; Fráncfort, un 0,54%; París, un 0,33%, y Londres, un 0,14%.

Divisas, crudo y deuda

La moneda comunitaria, el euro, se cambiaba por 1,130 unidades de dólar al subir un 0,47% al cierre de mercados europeos y la libra, tras la resaca de la prórroga, subía un 0,2% hasta los 1,309 dólares en ese mismo momento. En el mercado de materias primas, el barril de crudo de Brent, referencia para Europa, se pagaba a esa hora a 71,55 dólares al subir un 1%.

La prima de riesgo española concluye la semana en 99 puntos básicos con la rentabilidad del bono español a diez años en el 1,047%. Por su parte, el interés exigido al bono germano al mismo plazo o «Bund», que sirve de referencia de solvencia para Europa y cuya diferencia con el español determina nuestro riesgo país, termina el viernes en el 0,054%.