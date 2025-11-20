LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palacio de la Bolsa de Madrid

Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano

El Ibex-35 se anota una subida del 0,86% en la apertura y recupera el nivel de los 16.000 puntos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:07

Comenta

Las cuentas empresariales de Nvidia han plantado cara a los escépticos y han dejan claro que el gigante de los microprocesadores sigue haciendo caja con ... la inteligencia artificial (IA). En una prueba decisiva no solo para el conjunto del sector, sino para todo el mercado, los inversores han respirado ante las dudas que se habían impuesto las sesiones anteriores después de que el mercado empezase a temer que las valoraciones ligadas a las tecnológicas de IA eran desorbitadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  3. 3

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  4. 4 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  5. 5

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  6. 6 Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días
  7. 7

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  8. 8 Salud activa un punto de vacunación sin cita previa ante el incremento temprano de la gripe
  9. 9

    «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»
  10. 10 Los barrios de El Cortijo, El Cubo y Valdegastea estrenan 33 kilómetros de red ciclopeatonal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano