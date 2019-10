El Ibex-35 no ve claro el 'brexit' y pierde un 0,50% Palacio de la Bolsa de Madrid. / R. C. Siemens Gamesa y Aena encabezaron las ganancias, con subidas de más de un 2%. Enagás fue el peor, con un recorte del 1,93% CRISTINA VALLEJO Madrid Jueves, 17 octubre 2019, 18:55

Fue una sesión de ida y vuelta en el selectivo español. Arrancó el día con pérdidas. Vivió un rally alcista a las once y media de la mañana cuando trascendió el acuerdo para el 'brexit' al que han llegado la Unión Europea y el Reino Unido, para acercarse a los 9.500 puntos. Y, a partir de ese momento, comenzó a perder posiciones, para volver a entrar en negativo. Al cierre el Ibex-35 dio un último cambio en los 9.340 puntos, lo que supone una caída del 0,5%, la mayor de Europa.

El efecto alcista del acuerdo del Brexit se desvaneció una vez el partido unionista de Irlanda del Norte (DUP, por sus siglas en inglés) afirmó que no dará su voto al documento cuando se someta a la aprobación del Parlamento británico el próximo sábado. El DUP, aliado tradicional de los conservadores, considera que el pacto debilita la integridad territorial del Reino Unido. Aunque los unionistas norirlandeses no son los únicos contrarios al acuerdo: también los laboristas se han manifestado en contra, al igual que los liberales y los nacionalistas escoceses. La aprobación del pacto para el 'brexit' es un trámite democrático ineludible para que sea de aplicación y de momento el Partido Conservador no tiene los apoyos suficientes para sacarlo adelante. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presiona a Westminster para que saque adelante el pacto afirmando que no habrá una nueva prórroga para el 'brexit'. Ello indica que el riesgo de que los parlamentarios no lo aprueben es que el día 31 de octubre se ejecute el Brexit, pero sin acuerdo, a las bravas.

La trayectoria de la libra esterlina fue paralela a la del Ibex-35 (y a la del resto de índices europeos): con el acuerdo entre el Gobierno de Boris Johnson y Bruselas, se apreció contra el dólar, pero inmediatamente perdió tracción y, al cierre de la sesión europea, el tipo de cambio se encontraba plano respecto al cierre de ayer.

La relajación de la divisa británica hizo posible un cierre en verde del Ftse 100 británico: ganó un 0,20%. Fue la gran excepción en Europa, junto con el PSI-20 de Lisboa (0,28%), que esquivó también las pérdidas.En rojo, el Cac 40 francés se dejó un 0,42%, mientras que el Ftse Mib de Milán perdió un 0,23%, y el Dax alemán, un 0,12%.

Siemens Gamesa, el mejor del Ibex-35

En el Ibex-35, Siemens Gamesa encabezó los ascensos, con una revalorización del 2,16%. Le siguió Aena, que avanzó un 2,09%. Ferrovial subió casi un 2%. Indra, Grifols y Colonial se anotaron más de un punto porcentual. En rojo, Enagás fue el peor, con un descenso del 1,93%. Porcentaje parecido bajó CaixaBank. Meliá, BBVA, MásMóvil, Santander y Red Eléctrica perdieron más de un punto porcentual.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Tubos Reunidos fue el más rentable del día, con una subida del 7,96%, tras anunciar la refinanciación de su deuda.

Wall Street: mejor los resultados que la macro

En Wall Street dominaban los ascensos. Al cierre de la sesión europea, el Dow Jones se apuntaba un 0,15%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq se revalorizaban alrededor de un 0,3%. En el mercado de deuda, bajadas de las rentabilidades de los bonos europeos. El interés de los títulos alemanes se colocaba de nuevo en el -0,40%.

En cambio, en Estados Unidos, la rentabilidad del bono americano a diez años subía hasta el 1,75%. Y eso que los datos económicos que se publicaron al otro lado del Atlántico fueron malos. La producción industrial cayó más de lo previsto en septiembre, mientras que el porcentaje de uso de la capacidad instalada retrocedió más de lo anticipado. En cuanto a los datos inmobiliarios, si bien los permisos de construcción cayeron menos de lo esperado, el dato de viviendas iniciadas fue peor de lo pronosticado.

A Wall Street le pudieron dar aire los resultados empresariales que conocimos en la sesión, como los de Morgan Stanley, que batió expectativas con sus cuentas. A este último nombre hay que añadir otros de otras empresas que también impulsaron a la Bolsa de Nueva York con sus cifras de días atrás: Honeywell, Netflix, JP Morgan o UnitedHealth. Los primeros días de la campaña de presentación de resultados están siendo muy favorables para las Bolsas.

El euro ganó posiciones frente al dólar. La moneda única se anotó un 0,4% frente al billete verde, hasta el nivel de 1,112 unidades. En el mercado de materias primas, el precio del oro, al cierre de la sesión, avanzaba un 0,17%, hasta los 1.492 dólares la onza. El crudo sí caía. El barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 0,2% al cierre de la sesión, hasta los 59,29 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se mantenía plano en los 53,33 dólares.