Los bancos llevan al Ibex-36 en volandas hasta los 9.100 puntos EFE Bankia fue el valor más rentable del selectivo español y del Stoxx 600 Europe Banks, con una revalorización del 7,85% CRISTINA VALLEJO: Madrid Jueves, 19 septiembre 2019, 19:12

El Ibex-35 encabezó las subidas en la sesión de este jueves con una revalorización del 1,15%, para dar un último cambio en los 9.136 puntos. El PSI-20 de Lisboa y el Ftse Mib de Milán ganaron un 0,97% y un 0,82%, respectivamente. Mientras que el Cac 40 francés avanzó un 0,68%. El Ftse 100 británico y el Dax alemán se apuntaron algo más de medio punto porcentual.

La diferencia a favor del Ibex-35 la marcaron los bancos, que ponderan más de un 30% en su composición. Bankia (7,85%), Bankinter (4,54%) y Sabadell (4,21%) encabezaron las ganancias del día en el selectivo. También CaixaBank (3,82%), Santander (2,84%) y BBVA (1,96%) se colocaron entre los más rentables de la sesión. Ello, en la jornada en que tenía lugar la primera subasta de liquidez del Banco Central Europeo para la banca (la primera de la tercera ronda de estas características que finalizará en marzo de 2021), una herramienta más del paquete de estímulos que ha presentado recientemente el Eurobanco. A ella acudieron 28 entidades financieras europeas que captaron 3.800 millones de euros, una cifra que se sitúa muy por debajo de lo esperado (entre 20.000 y 100.000 millones de euros).

¿Es que los bancos no necesitan liquidez? Lo que interpreta el mercado es que las condiciones de acceso cambiaron, para mejor, en la última reunión del BCE, la de la semana pasada, y las entidades no han tenido tiempo suficiente para preparar sus nuevos planes. Además, podrían estar a la espera de que el mes que viene empiece el escalonamiento del tipo de depósito que dejará a parte de los fondos exentos del negativo actual (-0,50%) y a otra parte, por debajo del tipo de depósito vigente hasta la semana pasada (-0,40%), por lo que no querrían, de momento, acumular muchos excedentes de liquidez.

Las entidades financieras del resto de Europa también se comportaron muy bien. Aunque el más rentable del índice sectorial Stoxx 600 Europe Banks fue Bankia, otros que se colocaron entre los diez mejores del día fueron Bank of Ireland, UBI Banca, Natixis, Commerzbank o Finecobank.

En todo caso, todos los valores del índice paneuropeo bancario, que son 26, terminaron la sesión con ganancias. Los dos peores fueron Mediobanca y BBVA. Precisamente, entre estos dos, el español, no ha acudido a esta ronda de liquidez, aunque considera hacerlo en las próximas.

A los bancos también les pudo ayudar el resultado de la reunión ordinaria de política monetaria de la jornada del miércoles, puesto que no está muy clara la promesa de que haya otra bajada de los tipos de interés en lo que resta de ejercicio. Aunque cada vez son más las voces que apuntan que la Reserva Federal norteamericana tendrá que volver a comprar activos, tendrá que volver a incrementar su balance. Lo dicen, por ejemplo, desde Pictet y desde RBC Capital Markets.

Lo que sí volvió a hacer, y por tercera sesión consecutiva, fue inyectar liquidez en el mercado monetario: este jueves ha metido en el sistema 75.000 millones de dólares, este miércoles, otros tantos, y el martes, 53.000 millones. Y hay quien habla de que mañana tendrá que hacer lo mismo. Los tipos del repo, la financiación a corto plazo, llegaron al 10%, y con la acción de la Fed, han caído hasta el 2,05%, pero el mercado considera que es necesario que la autoridad monetaria estadounidense haga más para que el tipo se estabilice.

En el mercado de deuda, los intereses de los bonos europeos se movían levemente al alza y los de los americanos, ligeramente a la baja. Pero se podía hablar de una jornada bastante estable, sobre todo teniendo en cuenta los relevantes movimientos tanto de agosto como de septiembre, aunque en direcciones opuestas

Bolsas de EE UU

Pero Wall Street sí subía y se acercaba a máximos históricos. El Dow Jones y el S&P500, al cierre de la sesión europea, avanzaban alrededor de un 0,35%, mientras que el Nasdaq se anotaba algo más de un 0,6%. Esos ascensos se vieron alimentados por las declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, que afirmó que observa mayor suavidad en las posiciones de China y Estados Unidos con vistas a sus negociaciones comerciales.

Pese a estas noticias, en el selectivo español, los peores valores fueron los cíclicos. Así, ArcelorMittal fue el peor, con un recorte del 4,85%. A continuación se colocó Cie Automotive, que perdió un 1,43%. También Meliá y Grifols perdieron más de un punto porcentual.

En el mercado de divisas, el euro ganó posiciones frente al billete verde, hasta niveles en el entorno de 1,105 unidades.

En el mercado de materias primas, el petróleo volvía a subir. El barril de Brent, de referencia en Europa, ganaba un 1,6%, hasta los 64,64 dólares. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 0,65%, hasta los 58,49 dólares. Pese a que Arabia Saudí en los últimos días había lanzado un mensaje tranquilizador respecto a la pronta vuelta a la normalidad de la producción, sigue habiendo dudas sobre ello.

El precio del oro también subía: al cierre de la sesión europea avanzaba un 0,3%, hasta rozar los 1.500 dólares la onza que había perdido la sesión anterior.