March se refuerza para seguir consolidándose en banca privada ABC La entidad amplía sus centros de negocio, crece en 117 empleados en un año e invertirá 75 millones en tecnología Jueves, 20 diciembre 2018, 19:53

Banca March, con 92 años de historia, parece en plena ebullición. A un año de cerrar su actual plan estratégico trienal, la entidad presidida por Juan March de la Lastra, que aspira a ser referente del país en banca privada, sigue ganando músculo a base de reforzar su red comercial y su plantilla, invertir en tecnología y ampliar su oferta. Según informa ABC, en los últimos tres años el banco ha multiplicado por tres el resultado de su actividad bancaria. «Estamos preparados para crecer de forma importante en banca privada. Somos un serio competidor», defiende el director de Banca Comercial y Banca Privada del grupo, Ángel Martínez Marañón.

«Tenemos una oferta de valor única y no replicable», añade, recordando que a diferencia de otras entidades, donde la unidad de banca privada es una división más, en March es el corazón del negocio. A ello se suma, según explica, sus sólidas ratios de solvencia, liquidez y morosidad y el hecho de que, al ser un banco familiar y que no cotiza en Bolsa, no está sujeto a la presión de los beneficios cortoplacistas.

Modelo de coinversión

«Tenemos una reputación intachable», apunta Martínez, recordando que el banco no ha vendido productos como preferentes o los fondos de Madoff. «Nuestros clientes duermen tranquilos», dice, indicando que las claves del negocio de March siempre se han basado en la relación a largo plazo con los clientes y en un modelo de coinversión por el cual el dinero de estos se invierte en los mismos activos en que invierten los accionistas, la familia March.

«La alineación de intereses con nuestros clientes es total, prueba de ello es nuestro modelo de coinversión. De ahí que la transparencia esté en nuestro ADN. En el marco de Mifid II, Banca March no quiere renunciar a su esencia, que es disponer de productos propios, ofreciendo a los clientes la posibilidad de invertir junto a la entidad. Pero, de facto, trabajamos como una sociedad independiente, ya que ofrecemos: un completo catálogo de servicios de inversión, arquitectura abierta con productos propios y de terceros y la alineación de intereses con los clientes a través de la coinversión», detalla.

La sicav Torrenova, la mayor de España, acumula 1.275 millones de euros de 5.941 partícipes. Además, March ha lanzado la gestión discrecional y ya ha captado 425 millones entre 700 clientes. Otra de las últimas propuestas del banco es coinvertir con el banco en proyectos singulares como la socimi con el centro comercial ABC Serrano -ahora trabaja en otros de logística- y con los que ya ha invertido 1.300 millones.

Crecimiento de los resultados

Pese al difícil año de los mercados, March crecía al cierre septiembre en volumen de negocio un 5%, en número de clientes de banca privada un 16% y en recursos fuera de balance un 3%. Las previsiones del grupo son cerrar 2018 con un cumplimiento del plan estratégico del 75% en resultado de la actividad bancaria.

«Además de ser un banco de banca privada, somos un banco de asesoramiento empresarial. El binomio empresa-empresario es vital para March: prestamos servicio al empresario a nivel personal y a su empresa la asesoramos, ofrecemos un servicio integral», añade Martínez.

Las cifras de clientes y negocio de March, tradicionalmente enfocado en altos patrimonios y empresas medianas y familiares pero que ha extendido su oferta a clientes con patrimonios por encima de los 300.000 euros, aumentarán en 2019 al sumar la cartera de 500 millones de euros en España que acaba de adquirir a BNP Paribas.

«Cualquier otra oportunidad que surja y nos encaje la estudiaremos, pero queremos seguir creciendo orgánicamente», aclara Martínez. Prueba de ello es que la entidad viene de abrir un nuevo centro de negocio en Sevilla, ha reforma o está reformando varios en Madrid, Bilbao y San Sebastián y busca ubicaciones en edificios emblemáticos para otros. «No hay un plan de expansión, sino de mejora de los centros, situándolos en mejores sitios, ampliando personal y dotándolos de más tecnología», explica el directivo.

March, que según el último informe de la firma independiente Stiga es líder en satisfacción de los clientes con su gestor, terminará 2018 con un aumento de plantilla de 117 profesionales, a 1.450. El 80% de los que requieren certificación obligatoria con la nueva norma de mercados de instrumentos financieros (Mifid II) ya cuentan con titulación de EFPA.

Además, el plan estratégico contempla una inversión hasta 2020 de 75 millones en tecnología, tanto para procesos internos como para la mejora de la banca digital, la aplicación móvil y las alianzas de pago por móvil con Apple, Google y Samsung, lo que ya se ha traducido en una mayor penetración de la banca online entre la clientela del banco. El 62% de los clientes usan la banca online de March.

Las claves

El modelo de negocio. Banca March defiende que su oferta es única por su especialización en banca privada, su nivel de solvencia, su condición de banco familiar no cotizado que evita incentivos cortoplacistas, su filosofía de coinversión con los accionistas y su reputación entre los clientes.

Mejora de los centros de negocio. La entidad, que cuenta con 162 oficinas, está mejorando sus centros de negocio buscándoles ubicaciones emblemáticas y dotándolos de más empleados y más tecnología. Recientemente el grupo ha abierto uno nuevo en Sevilla y no descarta más aperturas.

Más banqueros y más preparados. Banca March verá incrementada este año su plantilla en 117 profesionales, hasta 1.450. Además, al cierre de 2018 el 80% de los profesionales que requieren certificación según Mifid II tendrá titulación EFPA y a lo largo del primer semestre de 2019 se llegará al 100%.

Esfuerzo inversor en tecnología. El grupo comprometió en su plan 2017-2019 una inversión en tecnología de 75 millones para mejorar procesos internos pero también para renovar la banca digital. Este proyecto está bajo la dependencia directa de la vicepresidenta ejecutiva, Rita Rodríguez Arrojo.