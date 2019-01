Dia logra 900 millones hasta finales de mayo La cadena de distribución firma la refinanciación de su deuda bancaria, pero no podrá dar dividendos y los acreedores tendrán capacidad de veto J. A. BRAVO Miércoles, 2 enero 2019, 00:50

madrid. Dinero en vena para alejar el fantasma de una posible quiebra en Dia, y no precisamente poco. La cadena de supermercados anunció el lunes, justo el último día del año, la firma de varios acuerdos de financiación con la banca acreedora que, según comunicó a la CNMV, le proporcionarán 896 millones de euros hasta el próximo 31 de mayo.

No obstante, para algunos tramos «menores» el vencimiento de las nuevas líneas de crédito se alarga hasta 2020, e incluso 2022. Préstamos bilaterales, 'confirming' y 'factoring' son algunos de los vehículos a través de los que recibirá hasta 681 millones financiando el capital circulante. Otros 215 millones los obtendrá directamente para pagos a corto plazo, como proveedores.

El nuevo consejero delegado, Borja de la Cierva, considera que con esa inyección de capital la cadena no precisará de rescates y evitará el riesgo de un preconcurso de acreedores. Eso será, al menos, a corto plazo pues seguirá incurriendo en «causa de disolución» hasta que complete su prometida ampliación de capital, dado que debido a la dotación de nuevas provisiones -por ejemplo, 184 millones por créditos fiscales que vaya a tardar más de diez años en recuperar- ha terminado 2018 con patrimonio negativo.

El «incumplimiento» por la compañía de promover esa ampliación este primer trimestre provocaría el «vencimiento» anticipado del pacto con la banca acreedora y su probable quiebra. Dia debe obtener al menos 600 millones por esa vía, con suscripción preferente para los socios actuales, y las condiciones serán fijadas en una junta en febrero.

El magnate ruso Mikhail Fridman, primer accionista con el 29%, aún no ha decidido si acudirá o forzará una OPA sobre los títulos que no controla. La banca no sabe nada oficialmente, aunque sí ha exigido a Dia que además de acometer las ventas previstas hipoteque varios activos. Tampoco podrá dar dividendos y algunas decisiones podrán ser vetadas.