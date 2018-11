«Impacto nulo» en el negocio del banco Jueves, 29 noviembre 2018, 00:34

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, restó ayer importancia a la posible influencia del juicio por la salida a Bolsa del banco en 2011 sobre sus perspectivas comerciales. «Impacto nulo en el negocio», llegó a afirmar ayer el ejecutivo con un gesto tranquilo, al tiempo que justificó su opinión en que los clientes, y la sociedad en general, saben distinguir «muy bien» entre el pasado y el presente. Reconoció, no obstante, que «evidentemente preferiríamos no tener» la vista oral prevista hasta junio, si bien cree que la correlación de informaciones entre lo que aquella pueda deparar y la marcha de la entidad «ya no existe» y no afecta tampoco a su reputación.