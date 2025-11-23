LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EP

El gasto nunca es suficiente

Por ahora no se contemplan nuevas subidas de impuestos, pero se olvidan del acomodo de los tipos impositivos a la inflación

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La señora Montero, enfundada en su disfraz de Ministra y apoyada en las nuevas previsiones de crecimiento nominal, nos presenta un horizonte de recaudación absolutamente ... fastuoso. Se deshará pronto del vestido, en cuanto se ponga el gorro de candidata para cumplir con la ardua tarea de asumir unas elecciones que perderá, pero, en todo caso, siempre es mejor enfrentarse al futuro con la caja bien repleta y esta de los ingresos fiscales está a rebosar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las quince casas del millón de euros
  2. 2 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  3. 3

    El paraíso riojano del cachopo
  4. 4 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  5. 5

    «Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»
  6. 6

    «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»
  7. 7

    El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12
  8. 8 Las afecciones en las carreteras riojanas por la nieve: un puerto cerrado y varios con cadenas
  9. 9 El marcador | Los resultados de la jornada
  10. 10

    «Arrancar viñedo a veces es la solución para adecuar la oferta con la demanda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El gasto nunca es suficiente

El gasto nunca es suficiente