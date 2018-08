Grecia obtiene la libertad condicional El primer ministro, Alexis Tsipras, se puso corbata en junio para celebrar el acuerdo sobre la deuda. :: efe Mañana concluye oficialmente el tercer rescate, pero el país tardará años en superar el castigo de los recortes DARÍO MENOR ROMA. Domingo, 19 agosto 2018, 00:10

Cuando acaban de librar una guerra, los países celebran como una fiesta la llegada de la paz pese a que tengan que lamerse las heridas que dejaron las hostilidades. En Grecia no ha habido ningún conflicto bélico estos últimos ocho años, pero las consecuencias económicas, sociales y políticas que deja la crisis financiera iniciada en 2010 podrían compararse a las que hubiera supuesto un enfrentamiento militar. Después de ocho años de continuos sacrificios exigidos a cambio de los 300.000 millones de euros recibidos en tres rescates, Grecia vuelve a caminar sola. Mañana concluye oficialmente el último programa de ayuda poniendo así fin, al menos de forma simbólica, al período más difícil para el país desde que se instauró un régimen democrático en 1974 tras el fin de la Dictadura de los Coroneles. El 20 de agosto de 2018 será una fecha para recordar por los ciudadanos helenos, pero no parece que tengan nada que festejar.

«Debe ser un día para reflexionar, no para celebrar», asegura Nick Malkoutzis, director del portal de análisis MacroPolis y número dos de la edición en inglés del diario 'Kathimerini'. Para la mayor parte de la población, los últimos ocho años han supuesto una época negra marcada por la destrucción de empleos, la bajada de salarios, los enormes tijeretazos en pensiones, sanidad y educación y, sobre todo, la falta de perspectivas de futuro. No se trata sólo de que los griegos se dejen llevar por un pesimismo generalizado, es que los recortes prosiguen. A principios del año que viene llegará una nueva rebaja de las pensiones. Será la número 17 desde que comenzó la crisis. Las pocas ganas que tienen de celebrar el fin del período de rescates por parte de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional quedó reflejado en el Eurobarómetro del pasado marzo, en el que sólo un 2% de los griegos dijeron estar satisfechos con la situación económica del país. La mitad de los ciudadanos consultados señaló en cambio que lo peor todavía estaba por llegar.

«La verdad es que nos han tomado el pelo. La crisis no ha terminado y tampoco los sacrificios. El dinero recibido de la Troika no nos lo han regalado. Son préstamos que estamos devolviendo con sangre y sudor, haciendo frente a nuestros compromisos», explica el asesor fiscal Giorgio Konstantes a la agencia Sir. Aunque la UE decidió el pasado junio aligerar las condiciones de pago a Atenas, los 300.000 millones de euros prestados seguirán lastrando durante décadas las cuentas del país. La deuda pública alcanza ya el 180% del PIB. «Con ese peso sobre nuestras espaldas la soberanía de Grecia prácticamente no existe», se lamenta Konstantes. «¿Cómo viviremos? Hemos vendido todo lo público y en el terreno privado pasa lo mismo. Llegan muchos europeos que compran nuestras casas a precios tirados, sobre todo en las islas. Los jóvenes más instruidos, formados en escuelas griegas y con fondos griegos, se van a trabajar al extranjero. Así el país está cada vez más empobrecido».

Los acreedores

La emigración de más de 500.000 personas en los últimos años, en su mayoría jóvenes profesionales, es una de las caras más amargas y difíciles de revertir de la crisis griega, en la que los propios acreedores han reconocido que se extralimitaron con los recortes exigidos a Atenas. Malkoutzis destaca que las reformas planteadas sirvieron para evitar el contagio de la crisis a otras naciones europeas, pero no para salvar de verdad a los griegos. «Muchos miraban a Grecia como si fuera un experimento socioeconómico que se veía cómodamente desde lejos, en lugar de verlo como un país con gente real y políticos que tenían que tomar decisiones difíciles con un estrecho margen político».

Bien conoce esas estrecheces Alexis Tsipras, primer ministro desde enero de 2015 y al que le ha tocado tragar con las exigencias de los acreedores, pese a que había prometido lo contrario a sus votantes. El momento paradigmático de ello tuvo lugar en julio de 2015, cuando ganó un referéndum para rechazar los tijeretazos de la Troika, pero claudicó poco después al aceptar un tercer rescate para evitar la salida de la 'zona euro'. «Tsipras ha demostrado estar más cerca de Beatrix Potter (autora de cuentos de hadas para niños) que de Harry Potter», dice Malkoutzis. Aunque el PIB ha vuelto a crecer, parece aún lejano el momento en el que Grecia pueda celebrar con razón que ha superado la crisis. En estos tres años en el poder, el líder de la coalición izquierdista Syriza ha demostrado que no tiene ninguna varita mágica para resolver los problemas del país.

LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y LOS AJUSTES

-20% es la caída que han sufrido los salarios desde el inicio de la crisis en 2010, mientras las pensiones sufrían 16 recortes.

21% es el porcentaje de familias que viven en situación de extrema pobreza, el doble que las que se contabilizaban en 2010.

500.000 jóvenes han emigrado de Grecia, una tendencia que continúa por el alto índice de desempleo juvenil (43%) y los bajos salarios.

180% sobre el PIB. La losa de deuda pública se ha disparado al sumar los 300.000 millones prestados en los tres rescates.