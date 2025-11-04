LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta y tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen EP

El Gobierno recupera las medidas del 'decreto antiapagón' para reforzar el control de tensión por parte de REE y de la CNMC

El real decreto aprobado rescata las medidas para impulsar el almacenamiento y una hoja de ruta nacional para la dinamización de la repotenciación

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:51

Comenta

El Consejo de Ministro ha aprobado un real decreto por el que se aprueban determinadas medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico y recupera ... varias de las propuestas del conocido como 'decreto antiapagón' que fue tumbado en el Congreso de los Diputados en julio. Desde entonces, el Ejecutivo ha ido recuperando muchas de las medidas de despligue de inversiones en renovables o descarbonización por distintas fórmulas para no tener que volver a pasar por la Cámara baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  2. 2 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  3. 3 El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  4. 4 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  5. 5 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  6. 6

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  7. 7 Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
  8. 8 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  9. 9

    De generación en generación
  10. 10 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Gobierno recupera las medidas del 'decreto antiapagón' para reforzar el control de tensión por parte de REE y de la CNMC

El Gobierno recupera las medidas del &#039;decreto antiapagón&#039; para reforzar el control de tensión por parte de REE y de la CNMC