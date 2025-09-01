El Gobierno cancela por «soberanía estratégica» el contrato con Huawei de 10 millones que se «redirigirán» a otro proyecto

El contrato que el Gobierno firmó con Telefónica por 10 millones de euros para la instalación de equipos de Huawei en varias instituciones públicas -entre ... ellas el Ministerio de Defensa- está «en proceso de cancelación» por «criterios de autonomía estratégica», según señaló a los medios la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, este lunes en Santander tras la inauguración del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic.

Veracruz, que acudió en sustitución del ministro de Transformación Digital, Óscar López, que canceló in extremis su asistencia al mayor evento de la industria del año, aseguró que los 10 millones de euros «no estaba adjudicado del todo» ni «firmado» y ahora se redirigirá a otro proyecto, aunque no concretó a cuál. La secretaria de Estado reconoció que «se arrancó con esa idea» pero que posteriormente «fue modulada como tantas otras cuestiones en digitalización». «Estamos en un ámbito dinámico» y cambiar las decisiones «entra dentro de la normalidad», argumentó Veracruz en un encuentro con los medios en el que fue preguntada sobre el contrato del Gobierno que adelantó el pasado viernes El País.

Este contrato consistía en la renovación de un tercio del equipamiento de la RedIRIS -red de fibra pública- que en la actualidad se basa en equipos del fabricante chino. Y aunque Veracruz insistió en que «el uso de equipos de Huawei no está prohibido en España» porque «no tenemos una lista de proveedores de alto riesgo», habrá un nuevo adjudicatario del contrato que se conocerá «en los próximos días», así como las condiciones.

Sin fábrica de Broadcom

Otra de los asuntos de actualidad en el sector es la decisión de la estadounidense Broadcom de no abrir finalmente una factoría de microchips en nuestro país. Y la secretaria de Estado aseguró que lo importante «no es lo que decida una empresa u otra, sino valorar en conjunto la inyección de inversión extranjera» que va a haber en España en nuevas tecnologías cuando se ejecuten los 16.000 millones de la SETT, la denominada 'Sepi digital'.

Asimismo, preguntada por las amenazas de Trump de incrementar los aranceles de la UE si sube la presión a los gigantes tecnológicos estadounidense a través de herramientas como la 'tasa Google', la representante del ministerio afirmó que España seguirá siendo un «referente» europeo en defensa de la protección de los menores en la red. «Para el Gobierno es irrenunciable este papel», afirmó la secretaria de Estado, que indicó que España seguirá manteniendo «una posición clara, no solo de regulación como la IA, sino de traslado de los derechos fundamentales al nuevo ámbito de convivencia que supone la sociedad digital«.