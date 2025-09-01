LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La secretaria de Estado, María González Veracruz, en el foro Ametic organizado en Santander. RC

El Gobierno cancela por «soberanía estratégica» el contrato con Huawei de 10 millones que se «redirigirán» a otro proyecto

El ministro Óscar López planta a la patronal digital en medio de la polémica por un proyecto con Telefónica que «no estaba adjudicado del todo» y que ahora está en «proceso de cancelación»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:04

El contrato que el Gobierno firmó con Telefónica por 10 millones de euros para la instalación de equipos de Huawei en varias instituciones públicas -entre ... ellas el Ministerio de Defensa- está «en proceso de cancelación» por «criterios de autonomía estratégica», según señaló a los medios la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, este lunes en Santander tras la inauguración del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic.

