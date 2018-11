El gigante Domingo, 18 noviembre 2018, 00:59

SEAT es la principal empresa automovilística por facturación y la mayor exportadora de la industria española. En 2017 vendió 470.000 vehículos. Presente en 80 países.

El anuncio por parte del Gobierno sobre las medidas prohibitivas a partir de 2040 me parece una barbaridad y una negligencia por parte de un Ejecutivo que debe garantizar el empleo de todos los ciudadanos. En este caso no se han evaluado las consecuencias que pueden conllevar el anuncio de tal prohibición. Y no cabe duda de que el mero hecho de anunciarlo ya puede suponer que la sociedad se replantee la compra o sustitución de un vehículo.

En España, de la industria automovilística dependen unos 310.000 trabajadores -65.000 en las empresas constructoras y 245.000 en las de componentes-; y más de 2.000.000 indirectamente. Supone un 9% de la población activa y un 10% del PIB, con lo que los efectos sobre el empleo pueden ser muy negativos, con una pérdida importante.

Tampoco nos podemos olvidar de la repercusión en, por ejemplo, la red de gasolineras y en pequeños talleres, donde también se perderían miles de empleos. Estamos hablando de unos 2.200 concesionarios en España, con más de 153.000 trabajadores, y alrededor de 48.000 talleres con un volumen de 148.000 personas.

Con todos estos datos, cabe suponer que la transformación económica, social y cultural es de tal calibre que no cabe lanzar a la ligera prohibiciones ni globos sonda, que únicamente crean nerviosismo e incertidumbre y perjudican seriamente a miles de trabajadores, sectores y comarcas enteras que dependen del automóvil.

En 2017, de 1.462.000 vehículos fabricados en España, más del 40% fueron diésel, con lo cual supone una producción más que importante dentro del sector, ya que el 80% de las fábricas producen diésel. Se calcula en 27 millones la flota automovilística en nuestro país, de los cuales únicamente 13.000 son vehículos eléctricos. Estamos hablando de una gran transformación a gran escala.

Por otro lado, la adjudicación de vehículos eléctricos no depende de las direcciones de los centros ubicados en territorio español, sino de la dirección de las multinacionales que se encuentran ubicadas fuera de España.

La fabricación de vehículos eléctricos representa un volumen de mano de obra muy inferior a la fabricación de los diésel o gasolina, pues entre otras cosas disponen de un 38% menos de piezas. Empresas proveedoras tendrían que cerrar o recomponer su infraestructura.

Para UGT, la transformación en la industria automovilística que plantea el Gobierno requiere, además de formación, inversiones en infraestructura no sólo en las empresas ya constituidas, sino en la instalación de plantas para la fabricación de baterías, puntos de recarga públicos y privados... En estos momentos, únicamente existen 5.000 puntos en toda España frente a los 32.800 de Holanda, 25.000 en Alemania, 16.300 en Francia o 14.100 en Reino Unido.

Por ello, instamos al Gobierno a reunirse con los entes relacionados con el sector para darles a conocer el funcionamiento de la industria automovilística y los efectos sobre el empleo que estas medidas pueden causar, así como asegurar la presencia de los agentes sociales en la adopción de aquellas necesarias para adelantarnos a las necesidades futuras. La transformación debe ser justa y ordenada y, sobre todo, con total garantía para el empleo.