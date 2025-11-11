El futuro de los mercados financieros

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:03 Compartir

El mercado de divisas (FX) actualmente opera «24 horas al día, cinco días a la semana», desde las 5 p. m. ET del domingo hasta las 5 p. m. ET del viernes. Los principales centros financieros - Tokio, Londres y Nueva York - forman sesiones de negociación superpuestas donde se concentra la mayor parte de la liquidez. El volumen global de transacciones de divisas alcanzó un récord de 7,5 billones de dólares por día en abril de 2022, lo que subraya su enorme escala. A pesar de este horario ininterrumpido, el mercado FX aún cierra durante la noche y los fines de semana. Su estructura refleja los horarios bancarios tradicionales y los centros de liquidez centralizados, no un comercio verdaderamente 24/7.

Los mercados de criptomonedas, en cambio, operan sin interrupción, 24/7, sin una «hora de cierre» establecida. Este modelo continuo permite una formación de precios sin arbitraje y acceso permanente, aunque los picos de volumen siguen ocurriendo durante las horas laborales de Estados Unidos y Europa.

Las investigaciones académicas señalan que los mercados de criptomonedas aún se mueven al ritmo de los eventos financieros tradicionales, especialmente en torno a noticias macroeconómicas de EE. UU. Sin embargo, el punto clave es que no existe un tiempo de inactividad forzado, lo que representa una ruptura radical con el calendario temporal del mercado FX.

A medida que los mercados cripto siguen operando de forma continua, aumenta la presión sobre la industria tradicional de divisas para reconsiderar su modelo de 24/5. Aunque el FX permanece limitado a los días laborables, la flexibilidad y el impulso de los activos digitales están llevando a algunas instituciones a replantearse los límites de los horarios de mercado.

Una de las diferencias más claras radica en el comportamiento de negociación y los patrones de liquidez. Según un estudio del BIS, el comercio continuo de criptomonedas permite una adaptación más rápida de los precios a las noticias globales y reduce el riesgo de brechas de mercado observadas durante los cierres de fin de semana en el FX. Sin embargo, esta actividad constante también conlleva una liquidez más volátil y fragmentada, especialmente en horas de baja actividad. Aun así, según datos de Investopedia, algunos de los mayores movimientos de precios en Bitcoin y otros activos digitales ocurren durante el fin de semana, lo que evidencia una creciente participación y apetito por el riesgo en momentos en que los mercados tradicionales están cerrados.

Las plataformas de negociación ya están empezando a adaptarse. En 2023, 360T de Deutsche Börse lanzó 3DX, un mercado regulado de activos digitales con licencia bajo MiCA y BaFin. Aunque el mercado comenzó con horarios limitados, Deutsche Börse confirmó que «se espera que evolucione hacia un comercio 24/7», alineándose con el modelo operativo impulsado por los mercados cripto. Este cambio indica que la infraestructura del FX podría estar avanzando hacia estructuras de negociación más flexibles.

Incluso los corredores de divisas reconocen el impacto del calendario cripto. Como señala Forex.com, la naturaleza 24/7 del mercado de criptomonedas ofrece a los operadores globales un acceso continuo, en contraste con el ciclo fijo de domingo a viernes del FX. Según un análisis de RationalFX, este modelo «siempre activo» no solo está transformando las expectativas de los traders, sino que también desafía a las instituciones a modernizar sus sistemas operativos, de liquidación y de gestión de riesgos para respaldar una posible expansión futura de los horarios FX.

El modelo siempre activo de las criptomonedas está demostrando ser viable operativamente. A medida que la plataforma 3DX de 360T avanza hacia el comercio continuo, y la unidad digital de Börse Stuttgart informa sólidos ingresos provenientes de los mercados cripto ininterrumpidos, es posible que el FX tradicional siga gradualmente el mismo camino. Sin embargo, los sistemas arraigados - incluyendo redes interbancarias, compensación centralizada e infraestructura global de liquidez - aún no están preparados para un paradigma 24/7 sin fricciones, un desafío destacado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), que advierte sobre los riesgos de resiliencia operativa y liquidez fragmentada en horas de baja actividad.

El consenso entre los participantes de la industria sugiere una transición gradual más que un cambio abrupto. Se esperan propuestas como sesiones limitadas de fin de semana, ampliación de los horarios nocturnos o programas piloto, especialmente en ecosistemas FX integrados con cripto. Pero ¿un mercado FX completamente 24/7? Aún podría estar a varios años —y reformas estructurales profundas— de distancia. Como señala Forex.com, el FX sigue anclado a su ciclo de domingo a viernes por ahora, incluso mientras el modelo siempre activo del cripto redefine lo que los traders esperan de los mercados modernos.

Fuentes: Ledger Insights, Wiki, BIS, Forex.com