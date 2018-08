Fomento deja a elección de las CCAA decidir quiénes quieren regular los VTC El ministro «habilitará a la comunidad que así lo requiera» pero pasarán tres meses hasta diseñar nuevas medidas para «reequilibrar» el sector J. A. BRAVO MADRID. Jueves, 2 agosto 2018, 00:09

Habrá barra libre para las comunidades autónomas que «deseen capacidad regulatoria» sobre el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), pero no está claro hasta dónde podrán llegar en ese desarrollo normativo regional. Esa es la propuesta, con tintes salomónicos, que les hizo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la Conferencia Nacional de Transportes, cuya reunión se prolongó más de tres horas la tarde de ayer. Según las manifestaciones del ministro, a la vista de los recelos y objeciones planteados por varios consejeros autonómicos, renuncia de esta forma a su idea inicial -adelantada el pasado 12 de julio en el Congreso- de transferirles en bloque las competencias sobre los VTC, y que luego éstas negociaran con los ayuntamientos posibles cesiones. Los consistorios de Barcelona y Madrid las vienen reclamando desde hace días, al objeto de establecer una segunda autorización «específica». Las autoridades municipales madrileñas señalan que dicho permiso sería necesario para «aquellos recorridos con origen y destino en la capital». En la Ciudad Condal, la limitación sería para los desplazamientos en el área metropolitana. Pero para que eso ocurra pasarán varios meses. De hecho, según el plazo que se dieron ayer Fomento y las comunidades, al menos tres para diseñar de forma conjunta medidas que «reequilibren» la competencia entre taxis y VTC con arreglo a la controvertida norma de 30 licencias de los primeros por cada uno de los segundos, una ratio que hace tiempo no se cumple. Según las últimas cifras oficiales son 65.277 frente a 9.366, esto es, siete por uno. «No se transferirán competencias», insistió el ministro ante la prensa. «Lo que haremos -explicó- será habilitar a la comunidad que así lo requiera, de forma voluntaria, de la regulación necesaria para que gestione y regule este sector en él ámbito de su territorio». El problema es que ello podría desembocar en distintas normativas regionales, algo que no querían ninguno de los dos colectivos enfrentados: taxi y VTC. No parece en cualquier caso que Fomento vaya a volver sobre sus pasos, pues no existe consenso a la hora de recibir esas transferencias. Los consejeros de varias comunidades, como Extremadura y Madrid, reclamaron que cualquier cesión debía «ir acompañada de los recursos (financieros) correspondientes». Castilla y León, Cataluña y Galicia advirtieron de que no querían «un traspaso de competencias fallido» y que se dejara en sus manos el conflicto, mientras la representante gallega criticó que «gobernar es solucionar problemas, no centrifugarlos». Los taxistas tenían previsto celebrar en la noche de ayer asambleas por todo el país para decidir si anulaban las huelgas o las suspendían temporalmente. Barcelona fue la primera que votó, pasadas las diez y media de la noche, volver al trabajo tras más de una semana de paros. Poco antes, Ábalos había afirmado que «no hay nada que se pueda hacer más a corto plazo», más allá de su acuerdo de trabajar a partir de ahora mano a mano con las autonomías, y pedía que se valoraran sus «gestos».