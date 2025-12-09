LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sede de la Agencia Tributaria R.C.

España se sitúa como el segundo país de la OCDE donde más cae la presión fiscal

La ratio de ingresos tributarios sobre el PIB cae en 1,7 puntos porcentuales en 2024 mientras que la media de la organización escala a registros nunca vistos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:10

España es el país europeo de la OCDE en el que más cae la presión fiscal. Así lo señala el organismo con sede en París ... en su último informe anual sobre tributación relativo a 2024 y en el que se aprecia cómo la media de los países miembros experimentaron un ligero repunte en la ratio de ingresos tributarios sobre el PIB al pasar del 33,7% de 2023 al 34,1% de 2024 hasta alcanzar el máximo histórico registrado por el organismo.

